Тенис Григор срещу Джокович в четвъртък следобяд 20 юни 2018 | 21:12 - Обновена 0 0 0 0 2 I forgot how much I missed the smell of freshly cut grass… #airborne #fevertreechampionships @QueensTennis pic.twitter.com/TP1gR7ZtIC — Novak Djokovic (@DjokerNole) June 20, 2018 Стана ясна програмата за четвъртък на турнира на трева в “Куинс Клъб” в Лондон. Първата ракета на България Григор Димитров ще играе в среща от втория кръг с бившия №1 в света и носител на 12 титли от “Големия шлем” Новак Джокович, който получи “уайлд кард” за надпреварата. Поставеният под №2 българин и заемащият в момента 22-о място в ранглистата на ATP сърбин ще премерят силите си в третия мач за деня на централния корт. THURSDAY'S ORDER OF PLAY:



Centre Court starts at 12 noon. Some must-not-miss matches! #QueensTennis pic.twitter.com/0SbZAB1Z9y — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 20, 2018 Програмата на централния корт утре започва с мач на двойки в 14,00 часа българско време, а веднага след това австралиецът Ник Кирьос ще играе с поставения под №7 британец Кайл Едмънд. След края на този двубой на корта ще излязат Григор и Ноле, като това по всяка вероятност ще се случи около 17,00-18,00 часа наше време. Димитров има една победа и шест поражения срещу Джокович, който преди 10 години игра финал в турнира, като го загуби от испанеца Рафаел Надал. Григор пък е шампион от 2014 година. Димитров има една победа и шест поражения срещу Джокович, който преди 10 години игра финал в турнира, като го загуби от испанеца Рафаел Надал. Григор пък е шампион от 2014 година.

