Лестър привлече трето ново попълнение

Отборът на Лестър официално обяви третото си попълнение за този трансферен прозорец. Шампионите на Англия от 2016 г. закупиха от Норич правата на Джеймс Мадисън, който подписа договор за 5 години. От двото клуба не обявиха трансферната сума.

21-годишният халф, който е младежки национал на Англия, през миналата кампания отбеляза 15 гола и направи 8 асистенции за "канарчетата", което беше достатъчно, за да убеди "лисиците" да го привлекат.

Summer signing no.3! #lcfc have agreed terms with Norwich City for the transfer of midfielder James Maddison: https://t.co/syPUX6wRsu#WelcomeMaddison pic.twitter.com/2WUoqG8JEA