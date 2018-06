Тенис Мугуруса и Квитова стигнаха втори кръг в Бирмингам 20 юни 2018 | 10:40 0 0 0 0 1 This was cute#oops #muguruza pic.twitter.com/c66C4DuWVT — Mike (@mrenzaero) June 19, 2018

Квитова, която миналата година победи тук в Бирмингам, изглеждаше като съвсем близо до най-добрата си форма, след като реализира 26 уинъра, в това число пет аса, за да отстрани Йохана Конта с 6:3, 6:4. Квитова вече има три победи в четири срещи над Конта. Defending champ @Petra_Kvitova kicks off her #NatureValleyOpen campaign with a 6-3, 6-4 win over No.1 @JohannaKonta! pic.twitter.com/bU8NHX1Rnz — WTA (@WTA) June 19, 2018

"Не сме се заблуждавали и знаехме, че трябва да чакаме трудни мачове още от първия кръг. Но от друга страна това е добре, защото всеки показва най-доброто, на което е способен от самото начало, заяви 28-годишната чехкиня. Двукратната шампионка на Уимбълдън Квитова ще получи по схемата 14-ата в ранглистата австралийка Дария Гаврилова във втория кръг. Гарбине Мугуруса и Петра Квитова се класираха за втория кръг на турнира по тенис на трева в Бирмингам с комфортни победи. В първия кръг на Нейчър Вали Класик испанката Мугуруса, която ще защитава титлата си на Уимбълдън по-късно това лято, отнесе само за 59 минути рускинята Анастасия Павлюченкова с 6:1, 6:2. Във втория кръг тя ще се изправи срещу чехкинята Барбора Стрицова.Квитова, която миналата година победи тук в Бирмингам, изглеждаше като съвсем близо до най-добрата си форма, след като реализира 26 уинъра, в това число пет аса, за да отстрани Йохана Конта с 6:3, 6:4. Квитова вече има три победи в четири срещи над Конта."Не сме се заблуждавали и знаехме, че трябва да чакаме трудни мачове още от първия кръг. Но от друга страна това е добре, защото всеки показва най-доброто, на което е способен от самото начало, заяви 28-годишната чехкиня. Двукратната шампионка на Уимбълдън Квитова ще получи по схемата 14-ата в ранглистата австралийка Дария Гаврилова във втория кръг.

