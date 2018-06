Бойни спортове Ломаченко се завръща през декември 20 юни 2018 | 09:54 0 0 0 0 0

"Дотогава ще поддържам форма, защото в момента ми е забранено да се готвя с чували и да праяв спаринги - сподели Ломаченко. - Надявам се завръщането ми да е на 8 декември. When @VasylLomachenko isn't fighting other boxers, he's fighting crime. @BrendanSchaub pic.twitter.com/CjRWq89mpZ — Below the Belt with Brendan Schaub (@btbshowtime) June 6, 2018 Тогава е рожденият ден на Боб Аръм. Чух, че се планира мой мач с Белтран, но той трябва да защити титлата си преди това. Ако не стане, тогава ще се договорим с друг шампион."

Феноменалният украински боксьор Васил Ломаченко ще направи своето завръщане през декември. В момента той се възстановява от контузия. Шампионът в три различни категории се надява да се завърне към тренировките през октомври."Дотогава ще поддържам форма, защото в момента ми е забранено да се готвя с чували и да праяв спаринги - сподели Ломаченко. - Надявам се завръщането ми да е на 8 декември.Тогава е рожденият ден на Боб Аръм. Чух, че се планира мой мач с Белтран, но той трябва да защити титлата си преди това. Ако не стане, тогава ще се договорим с друг шампион."

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 122

1