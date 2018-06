Бойни спортове Гасиев и Усик ще играят и реванш 20 юни 2018 | 09:52 0 0 0 0 0 Oleksandr Usyk-Murat Gassiev World Boxing Super Series final set for July 21 in Moscow https://t.co/Dv3gHGVJrw — Bible of Boxing (@ringmagazine) June 18, 2018 Победителят ще си тръгне с абсолютната световна титла в полутежка категория и трофея "Мохамед Али".

"Каквото и да се случи, ще има реванш - коментира генералният секретар на Руската боксова федерация Умар Кремлев. - В зависимост от резултата, вторият двубой вероятно ще бъде в друга страна. Говорихме за Лос Анджелис, но още няма окончателно решение. Надявам се по-силният да спечели и да няма никакви скандали." Мурат Гасиев (Рус) и Олександър Усик (Укр) ще играят задължителен реванш след техния финал от Световните боксови суперсерии в полутежка категория. Невероятното дерби е насрочено за 21 юли в Москва.Победителят ще си тръгне с абсолютната световна титла в полутежка категория и трофея "Мохамед Али"."Каквото и да се случи, ще има реванш - коментира генералният секретар на Руската боксова федерация Умар Кремлев. - В зависимост от резултата, вторият двубой вероятно ще бъде в друга страна. Говорихме за Лос Анджелис, но още няма окончателно решение. Надявам се по-силният да спечели и да няма никакви скандали."

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

