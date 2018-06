Тенис Шоуто е гарантирано - Димитров vs. Джокович в Лондон 19 юни 2018 | 17:52 0 0 0 0 6 Back With A Bang! Novak Djokovic eases past John Millman 6-2, 6-1. That was impressive. He will play Grigor Dimitrov in a blockbuster second round match. #QueensTennis pic.twitter.com/3jfOYJPU14 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 19, 2018

Финалистът от 2008 година Джокович, който получи "уайлд кард" за участие, стартира с категорична победа над квалификанта Джон Милман (Австралия) с 6:2, 6:1, а преди това поставеният под номер 2 и победител в надпреварата през 2014 година Димитров откри сезона си на зелено с успех над Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) с 6:3, 6:7(4), 6:3. Good start for Novak Djokovic. He dominates the first set and wins it 6-2. #QueensTennis



If you're in the UK and want to watch



@primevideouk

@BBCTwo pic.twitter.com/B9IpGKXjLc — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 19, 2018

31-годишният Джокович, който е 22-и в света в момента, има 68 титли в кариерата си, с 60 повече от 27-годишния хасковлия Белградчанинът е в серия от четири поредни победи срещу Димитров, като има общо шест успеха в седем мача с хасковлията. За последно двамата играха през есента на 2016 година на турнира "Мастърс" в Париж, когато сърбинът триумфира с 4:6, 6:2, 6:3. Easy grass start for Novak #Djokovic! The Djoker crushes John Millman 6-2 6-1 to advance in round 2 at #QueensTennis pic.twitter.com/siON0tmhTd — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 19, 2018

