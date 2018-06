НБА Нейт Робинсън: НБА ми докара депресия 19 юни 2018 | 17:44 0 0 0 0 0



“НБА ми докара депресия. Никога през живота си преди това не съм бил депресиран”, разказва Робинсън, който се е обърнал към специализирана помощ заради проблемите си.

Nate Robinson still got the BOUNCE! @nate_robinson @Drewleague pic.twitter.com/Q2lGoxcAZo — Ballislife.com (@Ballislife) June 18, 2018

Робинсън добавя, че Лари Браун редовно го е наричал “малкото л*йно”, а един ден, десет минути след като е помолил треньора си разплакан да не се обръща към него така, той не просто го е повторил, а го е направил пред целия отбор на Ню Йорк.



Самият Браун признава, че не си спомня как точно се е обръщал към Робинсън, но ако наистина го е наричал така, то днес несъмнено съжалява.

Nate Robinson says he was always trying to be somebody NBA coaches wanted him to be https://t.co/rfwe6wBsRJ pic.twitter.com/g69B0xAmlc — Bleacher Report (@BleacherReport) June 18, 2018

Нейт влезе в НБА през 2005 година и в първите 5 години от кариерата си на професионалист бе част от Ню Йорк, а по-късно премина през Бостън, Оклахома Сити, Голдън Стейт, Чикаго, Денвър, Лос Анджелис Клипърс и Ню Орлиънс, изигравайки общо 618 мача в редовния сезон (средни показатели от 11.0 точки и 3.0 асистенции). В плейофите пък записва 32 мача със средно 8.6 точки и 2.3 асистенции.



