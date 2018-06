Волейбол Владо Николов игра в All Star Volley в Гданск заедно с Жиба, Тетюхин, Леон и Папи (снимки) 19 юни 2018 | 17:44 - Обновена 0 0 0 0 0



В “Атлас Арена” в Гданск (Полша) се проведе благотворителния волейболен мач All Star Volley.

В него участие взеха много звезди от близкото минало и някои настоящи волейболисти в световния волейбол, а треньор на двата тима бе наставникът на тима спечелил 5 трофея през този сезон Зенит (Казан) - Владимир Алекно.





В един момент главен съдия на двубоя стана волейболист №1 в света в момента кубинецът Вилфредо Леон, който има полски паспорт.



Сред звездите, които се появиха в "Атлас Арена" заедно с Владо Николов бяха Жиба, Владимир Гърбич, Карол Клос, Еуард Скорек, Сергей Тетюхин, Рихард Босек, Михал Винярски, Павел Загумни, Гжегош Шимански, Пьотър Грушка, Дейвид Лий и Збигнев Бартман.

