Новицки на 40: Тялом съм на 50, а духом - на 30

Дирк пристигна в Тексас едва 19-годишен и още като никому неизвестен европеец, но сега, след като е прекарал пвече от половината си съзнателен живот в Далас, говори пред клубния уебсайт относно юбилея си.

Join us in wishing @swish41 of the @dallasmavs a HAPPY 40th BIRTHDAY! #NBABDAY #MFFL pic.twitter.com/jauKel4ctB — NBA (@NBA) June 19, 2018

“Четиридесет определено е голям праг. Трябва да си подготвен психологически. Чувствам се добре, макар да съм на 40. Духом съм на 30, а тялом - на 50. Така че просто нещата се изравняват”, заяви шеговито Новицки.

Yall. There's this German that resides in Dallas.



He just turned 40.



HBD @swish41 pic.twitter.com/ATD1h3hvIZ — Saad Yousuf (@SaadYousuf126) June 19, 2018

Европейският шампион с Германия от 2007 година е лидер в историята на Маверикс по изиграни мачове, отбелязани точки, вкарани стрелби от игра, от наказателната линия и от тройката, както и по овладени борби,

