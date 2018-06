Тенис Очаквайте на живо: Григор Димитров - Дамир Джумхур 19 юни 2018 | 12:52 0 0 0 0 1 Мачът започва в 14:00 часа на централния корт и ще бъде излъчван на живо по MAX Sport 1.

Watch your back, @GrigorDimitrov...#QueensTennis pic.twitter.com/g96VP1YDZw — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2018

Димитров е втори поставен в основната схема в “Куинс” и във втори кръг може да срещне Новак Джокович, стига сърбинът да преодолее квалификанта Джон Милман. Хасковлията е спечелил предишните два мача с Джумхур - 4:6, 6:4, 6:4 в Делрей Бийч през 2016-а и с 6:1, 3:6, 6:3 в Пекин през 2017-а, като и двата са на открити твърди кортове.

The pain you feel today will be the strenght you feel tomorrow.

Come on, @GrigorDimitrov! pic.twitter.com/p1AjgHjTc5 — Krasimir Kaloyanov (@KrasiKaloyanov) June 14, 2018

Григор има да защитава 180 точки в “Куинс”, след като миналата година стигна полуфиналите и бе спрян от Фелисиано Лопес, който триумфира с титлата. В кариерата си досега на тревни кортове Димитров е с 40 победи и 27 поражения, като е шампион в турнира от 2014-а, когато стигна и полуфинал на “Уимбълдън”.

Босненецът едва за втори път в кариерата си играе на тревни кортове, ако изключим "Уимбълдън", като предишното му участие завърши със загуба във втори кръг в Нотингам през 2016-а. Той има само 4 победи и 7 загуби на "живата настилка" досега в професионалния си път.

