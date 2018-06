Тенис Григор Димитров дебютира на тревни кортове на живо по MAX Sport 1 и Live.A1.bg 19 юни 2018 | 12:40 0 0 0 0 0



Досега българинът и босненецът, който заема 29-а позиция в ранглистата, имат два мача помежду си, като победител в тях е първата ни ракета. Успехите на Димитров са с по 2:1 сета на твърдите кортове в Делрей Бийч през 2016 г. и в Пекин през 2017 г. Ако успее да се справи със съпротивата на Джумхур, във втория кръг потенциален съперник на българина е бившият световен №1 Новак Джокович.

Look who's here!



Our 2014 champ @GrigorDimitrov is raring to go on the at #QueensTennis.



Welcome back, Grigor! pic.twitter.com/JQkuhCIwvl — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 13, 2018 Завръщане на корта след почти една година извън него заради травми ще направи шотландецът Анди Мъри. Освен присъствието на Димитров, Джокович и Мъри, в списъка с участници в турнира личат имената на Марин Чилич, Давид Гофен, защитаващият титлата си от миналата година Фелисиано Лопес и Стан Вавринка.



Надпреварата на тревата в The Queen’s Club е сред любимите на Григор Димитров. Българинът спечели титлата тук през 2014 г., а през миналия сезон загуби драматично полуфинала срещу бъдещия шампион Фелисиано Лопес.



ATP 500 Fever Tree Championship може да се проследи на живо по

