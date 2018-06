НБА ЛеБрон гледа към Лос Анджелис 19 юни 2018 | 12:38 - Обновена 0 0 0 1 1

.@KevinOConnorNBA lays out why the Los Angeles Lakers are such an intriguing landing spot for LeBron James. pic.twitter.com/AcKnX4lUzb — The Ringer (@ringer) June 15, 2018

По информация на медията той е провел няколко разговора с Пол Джордж относно евентуалното им събиране в Лейкърс. Американците съобщават още, че Крис Пол е казал на няколко души, че ЛеБрон няма намерение да се присъединява към Хюстън, а желанието му е да бъде в Ел Ей.

How to revive the @Lakers

1.) Sign LeBron James

2.) Sign Paul George

3.) Trade Lonzo Ball, Brandon Ingram and whoever else who’s name ISN’T Kyle Kuzma for Kawhi Leonard



Lakers starting 5: LeBron, Kawhi, Kuzma, PG13, Randle — Jared Michael Swain (@JayMasterSwain) June 15, 2018

33-годишният Джеймс прекара последните четири сезона в Кливланд, като във всеки един от тях класираше отбора си до финалите на НБА, печелейки титлата през 2016 година. По-рано през месец юни обаче Кавс отстъпиха на Голдън Стейт с 0-4 в тазгодишната финална серия.



