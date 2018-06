Баскетбол Дончич: Мога да играя на четири позиции и харесвам ЛеБрон 19 юни 2018 | 10:53 - Обновена 0 0 0 0 1



Сега Лука и Реал са само на победа от още една титла - тази на испанската Лига АСВ, където водят с 2-1 във финалната серия срещу Баскония. Словенецът привлича интерес от множество НБА отбори, а Финикс, Сакраменто и Атланта дори изпращаха свои хора в Испания, за да се уверят в уменията му на живо.

What makes Luka Doncic so special? His vision and basketball instincts at 6-8, 230 lbs. Not very many players out there who hit that weakside corner as well as Doncic out of PnR. Full Scouting Video: https://t.co/Q4NFjneCqE pic.twitter.com/9OFnLIFWmg — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) June 12, 2018 “Ако забия през ЛеБрон, то спокойно мога да се откажа. Шегувам се, разбира се. Но нямам търпение да дойда в САЩ”, каза Дончич пред Yahoo Sports.



“Предпочитам да играят пойнт гард, топката да е в ръцете ми и да създавам възможности за другите. Силата, която имам пред всички останали е това, че мога да играя на четири позиции - от 1 до 4. Винаги излизам с мисълта да направя съотборниците си по-добри. Бих направи всичко за отбора си. Щастлив съм, когато играя като плеймейкър, всичко е по-лесно. Мога да създавам възможности за останалите”, разказва Дончич.

RT if you think Luka Doncic will be an NBA STAR @luka7doncic pic.twitter.com/ey1IUME7Kg — Overtime (@overtime) June 19, 2018

“Обичам да играя пикенрол с топката и да подавам. От самото начало винаги съм искал да бъда пойнт гард”, добавя перлата на Реал.



Един от най-добрите плеймейкъри, играли в НБА, също се изкаа ласкаво по адрес на Дончич. Стив Неш определи словенската сензация като “талант, за който всеки мечтае”. Канадецът похвали лидерството му, както и това, че е може да пази няколко позиции и разполага с манталитет на победител.

"His instincts to play the game of basketball are probably the best in the draft." - @GregAnthony50 on Luka Doni pic.twitter.com/8xSBEQyid7 — NBA TV (@NBATV) June 19, 2018

“Любимият ми играч е ЛеБрон. Невероятен е. Може да играе на всички позиции, дори и като център. Нямам нищо против, ако бъда сравняван с него”, продължава Дончич.



“Всичко се случва изключително бързо. Първо, играя в представителния отбор на Реал, редом до играчи с 15-години по-големи то мен, а сега идва ред и на този скок”, обобщава кариерата си до момента Лука.



