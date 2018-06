Други Одсон Едуар е рекордна покупка за Селтик 19 юни 2018 | 10:12 0 0 0 0 0



Едуар изкара един сезон под наем от Пари Сен Жермен в Селтик, след което ръководството на "зелено-белите" откупи правата му. Договорът на 20-годишния голмайтор е за четири сезона.



"Той има невероятен завършващ удар и ще бъде отлично да го имаме в състава за следващите четири години. Рекордната трансферна сума, платена за него, едва ли би го притеснила. Той няма притеснение, че към Селтик винаги има огромни очаквания", заяви Скоут Браун пред шотландските медии.

Record transfer fee = broken!



Celtic have splashed the cash to make Odsonne Édouard's move from PSG permanent pic.twitter.com/71BusgkaVu — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 15, 2018 Одсон Едуар вкара 11 гола в 29 мача с екипа на "зелено-белите" през миналата кампания. Селтик спечели титлата в Шотландия, купата на страната и купата на Лигата, записвайки домашен требъл за втора последователна година.

