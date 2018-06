Моторни спортове Бътън коментира дебюта си в "24-те часа на Льо Ман" 18 юни 2018 | 19:27 - Обновена 0 0 0 0 0



Малко след полунощ обаче се получи проблем с електрониката на колата на Бътън, Витали Петров и Михаил Алешин. Тя прекара над два часа в гаража и се завърна на пистата с изоставане от 50 обиколки. Именно Бътън управляваше колата, влизайки в последния от 24-те часа, но тогава двигателят издъни отбора. .@JensonButton at the wheel of #11 @SMP_Racing BR! #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/eKS4hORpce — WEC (@FIAWEC) June 13, 2018 Един от двамата Ф1 шампиони, които стартираха в "24-те часа на Льо Ман" тази година – Дженсън Бътън коментира представянето на своя частен руски отбор SMP Racing. Никоя от двете коли на отбора не успя да финишира, а британецът се надява екипът да се поучи от грешките си. През първата една трета от състезанието двата автомобила на SMP Racing караха заедно с Rebellion като двата най-добри частни тима зад Toyota.Малко след полунощ обаче се получи проблем с електрониката на колата на Бътън, Витали Петров и Михаил Алешин. Тя прекара над два часа в гаража и се завърна на пистата с изоставане от 50 обиколки. Именно Бътън управляваше колата, влизайки в последния от 24-те часа, но тогава двигателят издъни отбора. "Срамно е представянето ни, защото изостанахме с 45 обиколки и ни оставаха 20 часа, в които знаехме, че няма да постигнем нищо освен финиширане, а не успяхме дори това. Мисля, че всички научихме по нещо", заяви Бътън. Фактът, че в началото тимът е бил способен да се противопостави на Rebellion му вдъхва кураж за остатъка от сезона в световните серии по издръжливост (WEC).

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 600

1