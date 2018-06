САЩ завърши с 3 от 3 в Чикаго (видео + снимки)

GREAT SAVE! Iran's Milad Ebadipour with the stretch kick to keep the ball alive! But USA's Dan McDonnell makes quick work of the point after that! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @IRIVF @usavolleyball pic.twitter.com/c5GtRqR9aU — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

USA wins the 2nd set 25-20 & extends the lead over Iran to 2-0! Can they close out a perfect weekend or does Iran come back? #VNL



Match stats: https://t.co/bGoncjnH0P #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Io5YDgOUiL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

MEGA RALLY!! Both USA & Iran looking good in this one, but it's a big American block that ends it! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @usavolleyball pic.twitter.com/HqmH9gFNWg — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

Националният волейболен отбор на САЩ завърши с 3 победи от 3 мача на домакинския си турнир от Лигата на нациите. След категоричните победи над Сърбия и световния шампион Полша с по 3:0, момчетата на треньора Джон Спероу биха и Иран с 3:0 (29:27, 25:20, 26:24) в последния си мач от Група 15, игран през миналата в пълната "Сиърс Сентър Арена" в чикагското предградие Хофмън Естейтс.По този начин американците се изкачиха на второ място във временното общо класиране с 29 точки след 10 победи и 2 загуби, с колкото е и лидера Франция, но с 30 точки. Така САЩ на практика се класираха за финалния турнир на Лигата в Лил. "Персите" са 13-и с 4 победи, 8 загуби и 13 точки. Тази седмица, в последния пети уикенд, САЩ ще играят на силния турнир в Група 20 срещу домакините от Италия, "петлите" и европейския шампион Русия. Иран пък ще е домакин на мачовете в Група 19, като ще приеме България, Германия и аутсайдера Република Корея.Иранците започнаха малко по-добре в първия гейм и поведоха с 13:11. САЩ изравниха при 15:15, след което равенството се запази до 21:21, когато Аарън Ръсел заби два мощни аса за 23:21. Въпреки, че Иран продължи да се бори, домакините измъкнаха много трудно гейма с 29:27 след директна точка от сервис на Дейниъл МакДонъл. Благодарение на силните атаки на звездата си Матю Андерсън, подкрепен от Джефри Джендрик, американците спечелиха сравнително лесно втората част с 25:20. "Персите", обаче, не се отказаха и поставиха САЩ под голямо напрежение в третия гейм. Все пак, американските волейболисти се поздравиха с крайната победа след 26:24 и 3:0 след нова атака на Андерсън.Именно Матю Андерсън стана най-полезен за американския тим с 18 точки (2 блока, 3 аса и 50% ефективност в атака) за победата. Дейниъл МакДонъл (1 блок, 2 аса и 82% ефективност в атака) и Аарън Ръсел (1 блок, 1 ас и 41% ефектиеност в атака) добавиха 12 и 11 точки за успеха. За иранците Милад Ебадипур (2 блок, 2 аса и 41% ефективност в атака) и Поря Яли (1 блок, 2 аса и 37% ефективност в атака) реализираха по 13 точки.