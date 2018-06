Италия Ди Франческо поднови договора си с Рома 18 юни 2018 | 18:41 0 0 0 0 1 Старши треньорът на Рома Еузебио Ди Франческо поднови договора си с клуба до 2020 година. Ди Франческо смени Лучано Спалети начело на "вълците" миналото лято и изведе тима до трето място в Серия А и до полуфиналите в Шампионска лига. OFFICIAL Coach Eusebio Di Francesco has signed a new contract with #ASRoma until 2020! pic.twitter.com/TBjICIlw8L — AS Roma English (@ASRomaEN) June 18, 2018 "Щастлив съм, че ще продължа това приключение с Рома и нашите страхотни фенове. Ръководството ми има пълно доверие и това ме прави горд. Надявам се през следващия сезон да се представим още по-силно", каза Ди Франческо пред клубния сайт. "Щастлив съм, че ще продължа това приключение с Рома и нашите страхотни фенове. Ръководството ми има пълно доверие и това ме прави горд. Надявам се през следващия сезон да се представим още по-силно", каза Ди Франческо пред клубния сайт. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 323 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1