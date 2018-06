Волейбол Русия не остави шанс на Германия (видео) 18 юни 2018 | 16:40 0 0 0 0 0

BANG, BANG! 104 km/h spike by @TeamGER_Volley's #1 Christian Fromm #VNL match between Germany & Russia in progress.#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/5Tx6DJUdew — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

Така руснаците се изкачиха на 3-о във временното общо класиране с 9 победи, 3 загуби и 28 точки и почти сигурно ще играят на финалите на Лигата. Бундестима пък е на 10-о място с 5 победи, 7 загуби и 17 точки. Тази седмица, в последния пети уикенд, Русия ще играе на турнира в Група 20 в Модена срещу домакините от Италия, лидера Франция и САЩ. Германия пък ще пътува до Техеран (Иран), където в Група 19 ще мери сили с домакините, България и аутсайдера Република Корея.

Not this time! Russian player #13 Dmitriy Muserskiy blocks German attack with nice block, and wins point 18-15.#BePartOfTheGame #Volleyball #VNL pic.twitter.com/23jGLh1tBw — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

Русия започна много концентрирано в първия гейм и без особени проблеми поведе с 16:13. След това "Сборная" направи резултата 22:17, за да спечели гейма с убедителното 25:18. Втората част бе най-равностойна, като Германия дори успя да дръпне с две точки. Все пак, европейските шампиони успяха да изравнят при 20:20. Борбата за всяка точка продължи до 24:24, след което последва страхотен блок на Мусерский и контра на Дмитрий Волков за 26:24 и 2:0. В третия гейм германците изглеждаха напълно обезкуражени въпреки опитите на Андреа Джани да им повдигне духа. Русия поведе с 8:5, а след това с 13:7 благодарение на отличната игра на разпределителя Дмитрий Ковальов. "Сборная" продължи да диктува играта и спокойно спечели с 25:18 и 3:0 след поредна блокада на Мусерский.

What a game in Ludwigsburg! #Volleyball as we love it Russia-Germany are fighting for W!#VNL #BePartOfTheGame pic.twitter.com/Q9LQTyMHVO — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

Най-полезен за Русия бе Романас Шкулявичус с 15 точки (3 блока, 2 аса и 53% ефективност в атака) за победата. Дмитрий Мусерский пък добави 11 точки (4 блока и 78% ефективност в атака) за успеха. За Бундестима Симон Хирш завърши с едва 9 точки.

Match point Russial! Russia @VolleyRus beating @TeamGER_Volley Germany 3-0 (25-18, 26-24, 25-18) in three straight sets #VNL #BePartOfTheGame #Volleyball



