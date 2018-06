Моторни спортове Засипаха Фернандо Алонсо с комплименти 18 юни 2018 | 16:00 - Обновена 0 0 0 0 0 Huge CONGRATULATIONS to the winners of the 86th 24 Hours of Le Mans...@Toyota_Hybrid and the drivers of the #8 car make the History !!@Sebastien_buemi Kazuki Nakajima @kazuki_info and Fernando Alonso @alo_oficial#LEMANS24 #WEC @FIAWEC pic.twitter.com/WTUHccxnIB — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 17, 2018 Легендата на "24-те часа на Льо Mан" Том Кристенсен отправи похвала към Фернандо Алонсо за това, че не е направил нито една грешна стъпка по време на участието си в състезанието с тима на Toyota. Според него испанецът ще стане световен шампион в сериите по издръжливост без неговият екип да се затрудни с тази задача. "Алонсо дойде и покори "Льо Ман" със своите съотборници и не допусна нито една грешна стъпка през цялото състезание", заяви Кристенсен в коментарното студио на Eurosport. Пилотът натрупа с годините рекордните девет победи в 24-часовото състезание. "Той има шансовете да стане шампион и не мисля, че ще се откаже от състезанията по издръжливост преди юни 2019-а. Не знам дали ще напусне Формула 1, но със сигурност догодина отново ще го видим в Инди 500", допълни Кристенсен. "Toyota вероятно се чувстват много облекчени. Няколко пъти бяха близо до победата – преди две години Казуки Накаджима спря една обиколка преди финала. За него е било уникално чувство да закара този път колата до финала и да направи тези стъпки", коментира Кристенсен.

