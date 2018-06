Авто Мания BMW най-после представи новата Серия 8 (снимки + видео) 18 юни 2018 | 17:34 - Обновена 0 0 0 0 0 С представянето на новото BMW Серия 8 Купе баварският премиум производител започва да пише нова глава в историята на вдъхновяващите спортни автомобили на марката - особено динамичен старт на актуална моделна офанзива на марката в луксозния сегмент. Новото BMW Серия 8 Купе е автомобил-мечта с изключителни динамични характеристики, емоционален дизайн, модерен лукс и изключително напредничаво оборудване по отношение на управлението, асистиращите системи и свързаността. Вдъхновяващата динамика на управлението е основната цел при процеса на разработката на новото BMW Серия 8 Купе. Каросерията, задвижването и окачването са последователно насочени към максималната пъргавина, прецизност и увереност на един чистокръвен спортен автомобил. Особено мощните двигатели са комбинирани с интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive и техническите решения на BMW EfficientLightweight. @@@ Въвеждането на пазара е през ноември 2018 година с два варианта на модела: BMW M850i xDrive Купе като BMW M Performance автомобил с нов V8 двигател с мощност 390 кВт/ 530 кс и BMW 840d xDrive Купе с редови шестцилиндров дизелов двигател с 235 кВт/ 320 кс. И двата модела са със серийно модернизирана осемстепенна трансмисия Steptronic. И двата двигателя отговарят на нормата за вредни емисии EU6d-TEMP. Външен дизайн: новият език на формите представя новата спортна естетика Пропорциите на новото BMW Серия 8 Купе, които още на пръв поглед обещават динамично изживяване при шофиране, се оформят от ниското положение над пътя, издължения силует с ниска графика на прозорците и елегантната линия на покрива с характерен Double-Bubble контур, дългото междуосие и широките следи. С дължината си от 4 843 мм, широчината от 1 902 мм и височината от 1 341 мм, както и междуосието от 2 822 мм автомобилът с две врати има много силно излъчване. Цялостната му визия е израз на безкомпромисна динамика и превръща BMW Серия 8 Купе в един луксозен спортен автомобил със страст и характер. Мощността на спортния автомобил се визуализира впечатляващо от триизмерно оформената предна броня и големите въздухозаборници, които са още по-доминиращи при BMW M850i xDrive Купе, а също и в комбинация с М Спортния пакет, както и с прецизните контури на предния капак. Голямата и ниско разположена бъбрековидна радиаторна решетка е съставена от един единствен компонент и е с хексагонална, разширяваща се надолу форма. Новото BMW Серия 8 Купе серийно се оборудва с LED фарове, които са по-тесни отколкото при всеки друг модел на марката. Като опция се предлагат BMW лазерни светлини с променливо осветяване на пътното платно и Selective Beam. @@@ Пътническата клетка е силно "вталена", което подчертава мускулестата област на раменете и още на пръв поглед обещава динамично изживяване при шофиране. Издължената линия на страничните прозорци завършва в особено тясно изпълнение на познатата извивка на Хофмайстер. Дългото и силно наклонено задно стъкло също е сред характерните дизайнерски елементи на един чистокръвен спортен автомобил. Хомогенно светещите блокове на задните светлини са с типичната за марката L-образна форма. Двойните ауспухови накрайници на изпускателната система с трапецовиден контур оформят долната част на задната броня. Прецизни детайли оптимизират аеродинамиката и теглото С почти напълно затвореното дъно, активното управление на въздушните клапи, както и Air Curtains и Air Breather на предните странични панели се понижава въздушното съпротивление на аеродинамично оптимизираната каросерия на новото BMW Серия 8 Купе. За хармоничното обтичане допринасят и тесните, свързани директно с лайсната на страничните прозорци основи на външните огледала. Те за пръв път са с такава модерна и елегантна форма при модел със странични прозорци без рамки. Предният спойлер на BMW M850i xDrive Купе осигурява допълнително аеродинамично притискане на предната ос при високи скорости. Като препратка към традиционния дизайн на спортен автомобил покривът на новото BMW Серия 8 Купе е двойно изпъкнал, с което напомня на познатата като "Double Bubble" двойна извивка на покрива при класическите състезателни автомобили. @@@ Този характерен контур е запазен и при опционалният покрив от карбонов композит, предлаган за пръв път за сериен модел на BMW, с който още повече се снижава центърът на тежестта на автомобила. Допълнителна оптимизация на теглото може да бъде постигната с опционалният карбонов пакет, който включва лайсни на въздухозаборниците, корпуси на външните огледала, заден спойлер и заден дифузор от CFRP. Интериор: Луксозна атмосфера с особено спортна визия Новоразработените спортни седалки предлагат висок комфорт при дълги пътувания, както и великолепна странична опора при бързо шофиране в завои. Подглавниците са интегрирани визуално в облегалките и могат да бъдат регулирани както по височина, така и по дълбочина. Спортните седалки серийно са тапицирани с кожа Vernasca. Декоративните шевове в контрастен цвят подчертават спортните контури, както и единичния характер на задните места за седене. Ниската позиция на седене на двете места отзад позволява интегрирането на функцията на подглавниците в облегалките на седалките. При новото BMW Серия 8 Купе облегалката на задната седалка серийно е разделена в съотношение 50 : 50. В зависимост от нуждите елементите на облегалката могат да се сгъват поотделно или заедно за допълнително увеличаване на вместимостта на багажника от 420 литра. Възможно е и целенасочено подчертаване на луксозния аспект на характера на новото BMW Серия 8 Купе. На разположение на множество висококачествени опции - BMW Display ключ, Телефония с безжично зареждане, климатизация на предните седалки с нова концепция озвучителната система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, кристални апликации по част от уредите за управление, като селектора на трансмисията, контролера на iDrive, бутона Старт/Стоп и регулатора на силата на звука на озвучителната система. В допълнение се предлагат опции от BMW Individual. @@@ Нов V8 с внушително разгръщане на мощността и звука Въвеждането на пазара на BMW M850i xDrive Купе е съчетано с премиерата на новия V8 двигател. Най-новото поколение на 4.4-литровия двигател е модернизирано из основи и е оптимизирано в множество детайли. Двата Twin-Scroll турбокомпресора с охлаждане на нагнетявания въздух, разположени във V-образното пространство между двата реда цилиндри, директното впръскване на бензина High Precision Injection, напълно променливото управление на клапаните VALVETRONIC и променливото управление на разпределителните валове двоен VANOS са елементите на технологията M Performance TwinPower Turbo, чието значително модернизиране води до сериозно повишаване на максималната мощност, въртящия момент и ефективността. Новият V8 двигател съчетава въодушевяващо вихрено разгръщане на мощността със също толкова внушителен звук, който допълнително се подсилва от серийната спортна изпускателна система с управляеми клапи. За да се гарантира оптимална характеристика на мощността и надеждност на двигателя, новият V8 двигател е преминал през сложни изпитания, които включват както продължителни тестове на обороти на празен ход, така и високо динамични шофирания за настройки по Северната отсечка на Нюрбургринг, които покриват всички потенциални варианти на натоварването. Благодарение на повишаването на мощността с 50 кВт/ 68 кс спрямо предишния двигател, постигнато без увеличение на теглото, новият V8 двигател вече развива 390 кВт/ 530 кс, които са на разположение между 5 000 и 6 000 об/мин. В същото време максималният въртящ момент е увеличен със 100 до 750 Нм. Той може да бъде ползван в широкия оборотен диапазон от 1 800 до 4 600 об/мин. Новото BMW M850i xDrive Купе ускорява от 0 до 100 км/ч за само 3.7 сек. Освен разгръщането на мощността е повишена и ефективността на осемцилиндровия двигател, което се вижда от средния разход на гориво от 10.5 до 10.0 л/ 100 км и СО2 емисиите от 240 до 228 г/км. Освен това благодарение на по-големите и разположени по-близо до двигателя, както и бензиновия филтър за твърди частици са оптимизирани и емисиите на новия V8 двигател. Той отговаря на всички важни изисквания към отработените газове по целия свят, сред тях и строгата, влизаща в сила от септември 2019 година норма за вредни емисии EU6d-TEMP. @@@ Еластичен и ефективен редови шестцилиндров дизелов двигател Друга неподражаема интерпретация на темата спортен автомобил осигурява новото BMW 840d xDrive Купе. Уникалният в сегмента дизелов двигател осигурява вълнуващата комбинация между уверена тяга и нисък разход на гориво. Трилитровият редови шестцилиндров дизелов двигател с технология BMW TwinPower Turbo развива максимална мощност от 235 кВт/ 320 кс и максимален въртящ момент от 680 Нм, който е на разположение още от 1 750 об/мин. Мощностната характеристика на оборудваният с каскадно свръхпълнене двигател подпомага спокойното шофиране при ниски обороти, както и ускорението от 0 до 100 км/ч за 4.9 сек. Форсирането и високото натоварване се маркира от впечатляващия звук на специфичната за модела спортна изпускателна система. С образцовата си ефективност двигателят подчертава характера на новото BMW Серия 8 Купе като подходящ за дълги пътувания спортен автомобил, който гарантира радост от шофирането, без умора, дори и след стотици километри. Пречистването на отработените газове с технология BMW BluePerformance освен филтър за твърди частици, оксидационен и NOx капацитивен катализатор включва и SCR катализатор с впръскване на AdBlue за допълнително редуциране на емисиите на азотни оксиди. Така новото BMW 840d xDrive Купе отговаря на изискванията на нормата за вредни емисии EU6d-TEMP. Осемстепенна трансмисия Steptronic с по-голям диапазон на предавателните числа и повишена динамика на превключването Двигателите подават мощността си на модернизирана осемстепенна трансмисия Steptronic Sport. Най-новият вариант на автоматичната трансмисия е с оптимизирано тегло, новоразработено управление и увеличен от 7,07 до 8,59 диапазон на предавателните числа. На разположение лостчета за превключване на волана, включени в серийното оборудване. Интелигентната система за задвижване на четирите колела BMW xDrive работи по-ефективно от всякога. С бързото, прецизно и напълно променливо разпределение на мощността между предните и задните колела то осигурява оптимизиране на сцеплението и стабилността на пътя не само при лоши метеорологични условия, но и високо динамични ситуации при шофиране. Блокажът на диференциала, управляван от електромотор, ограничава изравняването на оборотите между вътрешното и външното за завоя задно колело. По този начин се подпомага особено динамичното ускорение на излизане от завои. Шаси: перфектно балансиран цялостен пакет за върхово представяне на пътя Серийното оборудване на новото BMW Серия 8 Купе включва Адаптивно М окачване с амортисьори с електронно управление. Контролът на промяната на характеристиките им при сгъване и разгъване е постоянен и се извършва индивидуално. Това позволява фино дозиране на работата на пружините и амортисьорите, което осигурява на водача само важната информация за пътната настилка. Интегралното активно кормилно управление също е включено в стандартното оборудване, намалява диаметъра на завой при маневриране, повишава пъргавината при средни скорости на движение и оптимизира увереността при смяна на лентата и в завоите при по-високи скорости. Допълнително повишаване на спортните възможности на новото BMW M850i xDrive Купе осигурява и предлаганата като опция Активна стабилизация срещу наклоняване. С електрическите си сервомотори на предната и задната ос тя позволява особено бързо и прецизно компенсиране на силите на странично наклоняване при динамично шофиране. Управлението на системата постоянно следи скоростта, страничното и надлъжното ускорение, положението на волана, ускорението и движението на колелата, както и височината на каросерията. Асистиращи системи: Уникални иновации за комфорт и сигурност Благодарение на изключително богатото разнообразие от серийни и асистиращи системи новото BMW Серия 8 Купе се отличава като особено напредничав модел в сегмента. Многообразието включва Активен контрол на скоростта с функция Stop & Go, Асистент за завиване и водене в лентата, Предупреждение за смяна и за напускане на лентата, Асистент за поддържане на лентата с активна защита срещу страничен, BMW Night Vision, както и Предупреждението за напречен трафик, Предупреждение за предимство и за движение в погрешна посока. Сред функциите на Асистента за паркиране е и Асистентът за движение на заден ход, който подпомага водача при изкарване на автомобила от паркоместа и маневриране в тесни пространства. Асистентът за движение на заден ход поема въртенето на волана при маневри, при които изминатата преди малко на преден ход отсечка се преминава на заден ход. При това водачът трябва да се концентрира единствено върху ускорението и спирането, както и върху следенето на околното пространство. Изминатото по този начин разстояние може да достига до 80 метра, а скоростта до 9 км/ч. Най-новото поколение на концепцията на индикациите и управлението с най-новата BMW операционна система 7.0 е модерно, напълно дигитално и е още по-силно ориентирано към индивидуалните потребности на водача, като целта е постигане на оптимален контрол на вниманието. Благодарение на ясното изобразяване и структуриране на информацията, както и възможността за индивидуализиране и персонализиране водачът получава точни индикации, в точния момент. Оформените по нов начин графики на арматурното табло предлагат област за изобразяване на навигационните карти. Менюто на контролния дисплей вече се изобразява на до 10 страници с по 2, 3 или 4 панела с лайф съдържание. Допълнително е оптимизирано и интуитивното мултимодално взаимодействие между водача и автомобила. В зависимост от ситуацията той може да избира между тъч-управление на контролния дисплей, наложилия се iDrive Touch контролер, уредите за управление на волана, гласовите команди или включеното като серийно оборудване BMW управление с жестове. Серийният при новото BMW Серия 8 Купе BMW Live Cockpit Professional комбинира нова концепция за получаване на информация и управление на функции с максимално ниво на свързаност в един пакет. Концепцията от най-ново поколение включва арматурно табло с висока разделителна способност и диагонал на дисплея от 12,3 инча зад волана, както и 12,3-инчов контролен дисплей. Модернизираният BMW Head-up Display също е включен в стандартното оборудване и е с увеличена площ на изобразяване, разширено съдържание и оптимизирана графика. Включеният в програмата BMW Connected Личен асистент за мобилност (Personal Co-Pilot) осигурява интелигентна свързаност както във така и извън автомобила. Дигиталните услуги, които са на разположение на борда на BMW Серия 8 Купе включват (но не само) Предупреждения за опасност, получени чрез свързаността с други BMW автомобили, актуализране и надграждане на услуги “over the air”, интегрaция на Microsoft Office 365 и Skype for Business, както и BMW Digital Key, който позволява автомобилът да да бъде отключван и заключван със смартфон чрез Near Field Communication (NFC) и др.

