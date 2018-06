Малшанс за Sportal.bg на финала в Бояна

Медии

Малшанс при дузпите остави Sportal.bg със сребърните медали на турнира VIVACOM Media Cup 2018. На финала отборът на нашата медия отстъпи след наказателни удари на шампиона Bulgaria On Air, който защити титлата си от преди година. За втора поредна година състезанието бе организирано от Българския футболен съюз и партньора на федерацията VIVACOM, а срещите се изиграха на 16 и 17 юни на Национална футболна база "Бояна".



В първия ден се изиграха сблъсъците от груповата фаза, а за неделните четвъртфинали се класираха съставите на Sportal, NOVA, Darik, bTV, Bulgaria On Air, БТА, 24 часа и Нюкасъл-България.



След оспорвана битка до мача за трофея достигнаха Bulgaria On Air и Sportal - като и сблъсъкът за първото място бе изключително напечен. Отборът на най-голямата онлайн спортна медия поведе, но няколко минути преди края допусна гол, който прати мача на дузпи, където играчите на Bulgaria On Air демонстрираха по-голяма точност и се окичиха със златните медали. Купата беше връчена от директора "Корпоративни комуникации" на VIVACOM Веселка Вуткова и от заместник изпълнителния директор на БФС Павел Колев. В мача за третото място, който също беше решен с дузпи, Нюкасъл-България надви сборния тим на Darik Radio.