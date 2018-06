Япония с нова победа след петгеймов трилър (видео)

#VNL. New teams, new match. #Volleyball battle between Japan & Argentina just started and already great block by Japanese #15 Haku Ri! Good way to make your coach a happy man #BePartOfTheGame pic.twitter.com/X8bX7mJwDl — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

Волейболистите от националния отбор на Япония записаха нова победа след петгеймов трилър в Лигата на нациите. "Самураите" успяха да обърнат и надделея много трудно и драматично над Аржентина с 3:2 (26:24, 12:25, 23:25, 25:23, 15:11) в последния си мач от турнира в Група 14, игран този следобед пред над 1500 зрители в зала "ЕмЕйчПи Арена" в германския град Лудвигсбург.Това бе втора петгеймова победа на турнира и общо 4-а такава в Лигата. Така воденият от Юичи Накагаичи и френския специалист Филип Блейн тим са на 9-о място във временното общо класиране с 6 победи, 6 загуби и 15 точки. Аржентина остана 14-а с едва 2 победи, 10 загуби и 9 точки. В последния пети уикенд Япония ще играе на турнира в Група 18 в Дзянмън(Китай) срещу домакините, Канада и Япония. "Гаучосите" пък ще пътуват до Мелбърн за мачовете си от Група 17 срещу домакините, олимпийския шампион Бразилия и световен такъв Полша.Първата част на срещата бе напълно равностойна, като двата тима постоянно си разменяха водачеството. В крайна сметка Япония успя да измъкне гейма след 26:24 благодарение на капитана си Масахиро Янагида. Втория гейм тръгна много по-добре за волейболистите на Аржентина, които бързо поведоха с 15:7. Южноамериканците продължиха със силната си игра и го спечелиха с разгромното 25:12. Третата част започна равностойно, но постешенно "гаучосите" дръпнаха с 16:14 след по-добра игра на блокада. Разликата се запази до 21:19, когато Янагида успя да изравни за 21:21 след две свои атаки. Играта продължи точка за точка, но в крайна сметка момчетата на легендарния Хулио Веласко спечелиха гейма с 25:23 след атака на Мартин Рамос и грешка на Исеи Отаке. Четвъртата част се разви по коренно обратния сценарий, като Япония контролираше играта през цялото време благодарение на Янагида и влезлия като резерва Хироаки Асано. Така японците вкараха мача в тайбрек след 25:23. След равностойното начало на петия решителен гейм Япония дръпна с 8:6 след силни изяви на Тацуя Фукузава. Азиатците продължиха да играят силно и в крайна сметка стигнаха до победата след 15:11 и 3:2.Най-резултатни за японския тим станаха Тацуя Фукузава (47% ефективност в атака) и Масахиро Янагида (1 блок и 50% ефективност в атака) с по 16 точки за победата. За аржентинците Кристиан Поглажен (1 блок, 1 ас и 53% ефективност в атака) и Мартин Рамос (4 блока и 54% ефективност в атака) забиха 20 и 18 точки, но и това не бе достатъчно за успех.Максимилиано Кавана, Мартин Рамос 18, Кристиан Поглажен 20, Томас Лопес 15, Агустин Лосер 14, Себастианн Соле 15 - Сантиаго Данани-либеро (Матиас Санчес, Ян Мартинес Франки, Факундо Конте 1, Лисандро Дзаноти, Франко Масимино-либеро)Масахиро Секита 2, Исеи Отаке 12, Тацуя Фукузава 16, Масахиро Янагида 16, Акихиро Ямаучи 8, Хаку Ри 12 - Тайчиро Кога-либеро (Наонобу Фуджии, Такуя Такамацу 2, Кентаро Такахаши 2, Хироаки Асано 5, Рюта Хомма-либеро)