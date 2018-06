Волейбол Канада измъчи, но не спря Франция във Варна (видео + снимки) 17 юни 2018 | 18:13 - Обновена 0 0 0 1 0



Двубоят започна изключително оспорвано, резултатът бе изравняван 7 пъти до първото техническо прекъсване, което бе при резултат 8:7 за Канада. След прекъсването последваха нови две равенства, а след тях символичните гости успяха да поведат с 2 точки при 11:9. Франция обаче веднага изравни, а след нови три равенства и благодарение на отличната игра на Ървин Нгапет при второто техническо прекъсване символичните домакини водеха с 16:14. Франция поведе с 4 точки при 21:17 и без проблеми затвори първата част с 25:19.

Canada #6 Justin Duff is pumped up during an earlier time-out@VBallCanada force tie-break against France @FFvolley in #VNL Varna#BePartOfTheGame#Volleyballhttps://t.co/3cWB4kEleq pic.twitter.com/5K68Z6UrXr — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

В началото на втория гейм канадците успяха да поведат с 3:1, но допуснаха изравняване при 3:3. След равенството отново Канада поведе с 7:4, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:6 за северноамериканския тим. Франция изравни при 8:8, но след това с отлична игра в атака и защита Канада успя да поведе с 5 точки при второто техническо прекъсване - 16:11. Символичните домакини успяха да намалят пасива си до само точка при 18:19, но силите им не стигнаха да обърнат резултата и Канада спечели втората част с 25:22.



Играта в началото на третата част отново бе равностойна и оспорвана. След три равенства Франция поведе с 2 точки при 6:4, но Канада веднага изравни. След още две равенства при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за символичните гости. До второто техническо прекъсване нито един от двата отбора не успя да поведе с повече от точка, резултатът бе изравняван 8 пъти. Франция водеше с 16:15 при второто техническо прекъсване. След прекъсването последваха три изравнявания, след което Франция поведе и успя да спечели третата част с 25:22.

Canada @VBallCanada #4 @NHoagies HOAG works on that sharp swing and scores against France in #VNL Varna#BePartOfTheGame#Volleyball pic.twitter.com/8Ne3ljwXWC — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

В началото на четвъртата част отново започна с равностойна игра и 6 изравнявания на резултата. При първото техническо прекъсване резултатът бе 8:6 за Канада. Французите изравниха при 8:8, последваха нови четири равенства, след което Канада поведе и при първото техническо прекъсване резултатът бе 16:13 за северно американците. След прекъсването французите отбелязаха три безответни точки и намалиха пасива си до 1 точка - 17:18. Франция успя да изравни при 23:23, последва ново равенство, след което Канада успя да спечели гейма с 26:24 и изравни резултата.



Символичните гости показаха по-добра игра в началото на тайбрека и поведоха с 4:1, но французите успяха да изравнят при 10:10. Последваха четири изравнявания, но в крайна сметка Франция успя да вземе тайбрека с 16:14 и съответно мача с 3:2. Най-полезен за Франция стана резервата Жан Патри с 20 точки (1 блок, 1 ас и 53% ефективност в атака), а Жулиен Линеел, който също влезе като резерва, добави 15 точки (63% ефективност в атака) за победата. За "кленовите листа" Николас Хоуг реализира 23 точки (2 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака), а Райли Барнс заби още 18 точки (1 ас и 49% ефективност в атака), но и това не помогна за успех. #VNL def. 3-2 (25-19, 22-25, 25-22, 24-26, 16-14). Tough loss today in Varna to wrap up the weekend for the #maplevolleys pic.twitter.com/e5LUcwC0CD — Volleyball Canada (@VBallCanada) June 17, 2018

Последната среща от турнира противопоставя България и Бразилия.



ФРАНЦИЯ - КАНАДА 3:2 (25:19, 22:25, 25:22, 24:26, 16:14)

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар 1, Стефан Бойер 7, Ървин Нгапет 5, Кевин Тили 9, Кевин Льо Ру 4, Йонас Агениер 9 - Женя Гребенников-либеро (Жулиен Линеел 15, Жан Патри 20, Бартелеми Шинениезе 4, Тибо Росар)

Старши треньор: ЛОРАН ТИЛИ

КАНАДА: Джей Бланкеню 2, Райли Барнс 18, Николас Хоуг 23, Артър Шварц 11, Брадли Гънтър 11, Джъстин Дъф 12 - Брайън Дукет-либеро (Джейсън Дероко 2)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

