Сърбия се измъчи, но все пак победи Иран (видео + снимки)

Serbia takes the lead! They win the 3rd 27-25 & have a 2-1 edge on Iran! What a 4th set that's ahead! #VNL



Stats at Match Centre: https://t.co/xGKTdbLJhn #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/1Vd79xChwR — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 16, 2018

Serbia's Marko Podrascanin talks about the importance of his team's win over Iran and what they must work on to stay successful. #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @ossrb @potke18 pic.twitter.com/3N85OnqLar — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 16, 2018

Волейболистите от националния отбор на Сърбия постигнаха 7-и успех в Лигата на нациите, след като се наложиха драматично над Иран с 3:2 (21:25, 25:22, 27:25, 20:25, 15:11) в мач от група 15 на надпреварата, който се игра пред 2000 зрители в “Хофман Естейт” в Чикаго.Най-резултатен бе Александър Атанасийевич със страхотните 32 точки (2 аса, 2 блока, 65% ефективност в атака), Марко Ивович добави 13 точки.За персийците Милад Ебадипур завърши с 21 точки (2 блокади, 2 аса).Така "плавите" заемат 7-ата позиция във временното класиране със 17 точки (7 победи, 4 загуби). Иран е 11-ти с 13 точки (4 успеха, 7 поражения). Сърбия излиза срещу Полша в 20:00 часа, а Иран - срещу САЩ утре в 01:30 часа.Мир Сейед Маруфлакрани 2, Али Шафией 12, Милад Ебадипур 21, Пориа Яли 13, Самен Фаези 3, Мартеза Шарифи 9 - Махди Маранди-либеро (Фархад Гаеми, Масут Гоеми 4, Моджтаба Мирзазджанпур 11, Алиасгар Моджарад, Мохамадреза Хаджратпурталатапех-либеро)Никола Йовович 2, Дражен Лубуреч, Урош Ковачевич 6, Марко Ивович 3, Сречко Лисинац 3, Марко Подрасчанин 13 - Невен Майсторович-либеро (Александър Околич, Милан катич 9, Петер Кръзманович 8, Никола Миялович 2, Иван Костич 1)