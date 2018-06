САЩ не прости на Полша в Чикаго (видео + снимки)

USA takes a big step closer to the #VNL Finals after sweeping past Poland 3-0 in Chicago on Saturday and moving into 2nd in the rankings!



Recap the match: https://t.co/s4x4KqeOfO #BePartOfTheGame #volleyball @usavolleyball pic.twitter.com/EOA4Jywavt — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

The 2nd set to the USA! It's 25-19 & they lead Poland 2-0! Big 3rd set coming up! #VNL



Match Centre has the stats: https://t.co/mTr4Pz5C09 #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/4GDZwTCiJe — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018

Мъжкият национален отбор на САЩ докосва върха във Волейболната лига на нациите, след като записа категоричен успех като домакин над водения от Витал Хейнен световен шампион Полша с 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) в двубой, изигран в Хофман Естейтс (Чикаго)."Янките" доминираха през целия мач и не оставиха шанс на опонентите си да противодействат. Така Полша допусна втора поредна и общо 4-ат загуба.Най-резултатен стана Аарън Ръсел с 14 точки (3 аса), Мат Андерсън добави 13 точки (1 ас, 1 блок).За “Дружина полска” Бартош Беднож реализира 10 точки (2 блока). Така състезателите на Джон Спероу заемат втората позиция във временното класиране с 26 точки (9 победи, 2 загуби), на 2 точки от лидера Франция. Полша се смикна на 4-ото място с 23 точки (8 успеха, 3 поражения).Утре (18 юни) в 01:30 часа САЩ се изправя срещу Иран, а часове по-рано полският тим играе срещу Сърбия.Мика Кристенсън 7, Матю Андерсън 12, Аарън Ръсел 14, Тори Дефалко 9, Максуъл Холт 11, Дейвид Смит 5 - Ерик Шоджи-либероГжегож Ломач, Мачей Музай 8, Матеуш Мика 3, Бартош Беднож 10, Матеуш Биениек 5, Бартоломей Лемански 6 - Михал Журек-либеро (Артур Шалпук 3, Дамиан Шулц 2, Бартош Кволек, Фабиан Джизга)