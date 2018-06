Моторни спортове Лоренсо се прероди и записа втора последователна победа в MotoGP с Ducati 17 юни 2018 | 15:52 - Обновена 0 0 0 0 0 Хорхе Лоренсо наистина намери правилния ритъм с Ducati в MotoGP и записа втора последователна победа за сезона на пистата "Барселона". Испанецът продължи победния си ритъм, започнал в Италия, и влезе в групата на Джакомо Агостини, Валентино Роси и Дани Педроса с над 150 подиума. Втори финишира Марк Маркес с Honda, а компания на подиума им направи Валентино Роси, който затвърди втората си позиция зад Маркес в генералното класиране. За трети пореден път Доктора намира място в топ 3. It's HAMMER TIME @lorenzo99 put the hammer down and nobody was catching him!#CatalanGP pic.twitter.com/otO0LzKLJM — MotoGP™ (@MotoGP) June 17, 2018 Андреа Довициозо разочарова феновете си и най-вече себе си с катастрофа още в началото на състезанието - трета за сезон 2018. Nightmare for @AndreaDovizioso! He's crashed out of third!



His Championship challenge takes another hit! #CatalanGP pic.twitter.com/oBJRNG9VkQ — MotoGP™ (@MotoGP) June 17, 2018 ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 262

1