Волейбол Австралия разказа играта и на Италия (видео + снимки) 17 юни 2018 | 15:36 0 0 0 0 0 3:1 (27:25, 18:25, 25:19, 25:23) на турнира в Сеул и записаха 5-а победа от началото на Лигат ана нациите. #VNL

L'Italia a Seoul sconfitta 3-1 da @ausvolley nel terzo match del weekend#LaNazionale @FIVBVolleyball pic.twitter.com/rBAAY7G95L — Federvolley.it (@Federvolley) June 17, 2018 Волейболистите на Марк Лебедев започнаха трудно срещата, като въпреки това измъкнаха първия гейм. Във втората част австралийците дадоха възможност да съперника да изравни, но впоследствие демонстрираха стабилна игра и спечелиха мача. Така добавиха в актива си нови 3 точки и вече са на 10-то място с 15 точки (5 победи, 7 поражения). "Адзурите" са 6-и с 21 точки (7 успеха, 5 загуби). Топреализатор бе Томас Хоуджс с 20 точки (1 ас, 2 блока, 43% ефективност в атака), а Люк Смит (1 ас, 52% ефективност в атака). Super Spike by @ausvolley #15 Luke Smith in #VNL game between Australia & Italy.#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/6ZbfJXdGru — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 17, 2018 За Италия Габриеле Маруоти завърши с 16 точки (1 ас, 1 блок, 42% ефективност в атака), а Симоне Анцани добави още 13 точки (1 ас, 6 блока, 60% ефективност в атака). Следващата седмица Австралия е домакин на последния от серията турнири, като ще се изправи срещу Аржентина, Бразлия и Полша в двубои от група 17. Италианците пък приемат срещите от група 20, където техни съперници ще бъдат Франция, Русия и САЩ.



ИТАЛИЯ - АВСТРАЛИЯ 1:3 (25:27, 25:18, 19:25, 23:25)

ИТАЛИЯ: Микеле Баранович 1, Джулио Саби 2 , Габриеле Маруоти 16, Луиджи Рандацо 7, Симоне Анцани 13, Даниеле Мацоне 8 - Салваторе Росини-либеро (Габриеле Нели 13, Симоне Пароди 3, Давиде Канделаро, Фабио Балазо-либеро, Лука Спирито)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

АВСТРАЛИЯ: Аршдееп Досаних 1, Томас Ходж 20, Люк Смит 13, Пол Сандерсън 9, Ниемая Моут 9, Тренто О’Деа 7 - Люк Пери-либеро (Саймън Хоун, Пол Керъл, Макс Стейпълс)

Старши треньор: МАРК ЛЕБЕДЕВ. And victory goes to Australia! Challenger Australia defeat Italy 3-1 (27-25, 18-25, 25-19, 25-23) in #VNL in Seoul.#BePartOfTheGame #Volleyball



