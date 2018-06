Волейбол Шоу на Мусерский и чиста победа на Русия над Япония (видео) 17 юни 2018 | 13:58 0 0 0 0 0

MEGA RALLY!! Great digs from both Japan & Russia on this one, but it's Hiroaki Asano with the big spike to get the point! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @JPN_Volleyball pic.twitter.com/jylba6732z — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 16, 2018

По този начин момчетата на Сергей Шляпников са 3-и във временното общо класиране със 8 победи, 3 загуби и 25 точки, с което почти сигурно ще се играята финалите на Лигата в Лил (Франция). Япония пък е на 10-о място с 5 победи, 6 загуби и 13 точки. Днес, в последния ден на турнира, Русия ще играе срещу домакините от Германия, а "самураите" излизат срещу Аржентина.

SUPER SPIKE! Russia's Anton Karpukhovwith the huge hit that no one was getting to! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Ae98raEFEZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 16, 2018

Първия гейм мина изцяло под диктовката на Русия и звездата й Дмитрий Мусерский - 25:16. Втората част тръгна равностойно, след което "Сборная" се откъсна в резултата след силни сервиси на Егор Клюка. Все пак, Япония стигна до равенство при 20:20, но в крайна сметка руската блокада се оказа решаваща за крайното 25:22. Въпреки, че и третия гейм бе равностоен, Русия водеше почти през цялото време благодарение на Мусерский подкрепен от Антон Карпухов и Дмитрий Волков. Така се стигна до 25:23 и 3:0 за европейските шампиони.

WHOA!! Russia's Anton Karpukhov, from the back, does...THAT! Perfect placement! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/q6NlQUaMcm — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 16, 2018

Над всички за "Сборная" бе Дмитрий Мусерский с 18 точки (2 блока и 64% ефективност в атака) за победата. За японците Исеи Отаке реализира 15 точки (44% ефективност в атака).

