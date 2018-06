Австралия с фантастичен обрат срещу Китай (видео)

Victory for Australia ! Australia - China 3-1 (25 - 27 41 - 39 29 - 27 25 - 21) in #VNL in Seoul.#BePartOfTheGame #Volleyball



Волейболистите от националния отбор на Австралия постигнаха страхотна 4-а победа в Лигата на нациите. Възпитаниците на треньора Марк Лебедев направиха фантастичен обрат и се наложиха над Китай с 3:1 (25:27, 41:39, 29:27, 25:21) във втория си мач от турнира в Група 13, игран пред по-малко от 1000 зрители в корейската столица Сеул.Така "кенгурата" са на 13-о място във временното общо класиране с 4 победи, 7 загуби и 12 точки. Китай е на предпоследната 15-а позиция с едва 2 победи, 9 загуби и 6 точки. В последния ден на турнира Австралия ще играе с домакините от Република Корея, които са без победа до момента, докато китайците с олимпийския вицешампион Италия.Много силен мач за Австралия изигра Пол Каръл, който бе над всички и заби 31 точки (1 блок, 2 аса и 62% ефективност в атака) за победата. За тима на Китай Либин Лиу реализира 21 точки.