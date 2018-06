Иран удари лидера Полша (видео + снимки)

Iran wins the 2nd!! It's 26-24 and they lead Poland 2-0! What do we see in the 3rd? Stay tuned! #VNL



Мъжкият национален отбор на Иран записа страхотна 4-а победа в Лигата на нациите. Само броени часове след емоционалната и драматична победа на футболистите на "персите" над Мароко на Мондиала в Русия, волейболистите продължиха прекрасния ден като надделяха над световния шампион Полша с 3:0 (26:24, 26:24, 25:22) в първата си среща от турнира в Група 15, играна през миналата нощ в "Сиърс Сентър Арена" в чикагското предградие Хофмън Естейтс (САЩ).Така Иран е на 11-о място във временното общо класиране с 4 победи, 6 загуби и 12 точки. "Дружина полска" пък остъпи лидерската позиция и вече е втора с 8 победи, 2 загуби и 23 точки. С абсолютно същите показатели са олимпийският шампион Бразилия и САЩ, които са 3-и и 4-и. Начело излезе Франция също с 8 победи и 2 загуби, но с 25 точки. Четирите отбора са почти сигурни участници на финалите на Лигата. Тази вечер и нощ Иран ще играе срещу Сърбия, която падна от САЩ с 0:3, а Полша ще излезе срещу американците.И трите гейма на двубоя бяха изключително равностойни и драматични. В първата част Полша водеше със 17:16, след което се стигна до 22:22, но в крайна сметка Иран я измъкна с 26:24 след атака на младия Поря Яли. Във втория гейм световните шампиони водеха още по-комфортно със 17:13, но допуснаха изравняване при 19:19. Стигна се до 24:24, след което последва атака на разпределителя Мир Саейд Маруфлакрани. Въпреки протестите на полския щаб, видеоповторението показа, че има леко докосване до Якуб Кохановски. Независимо от това, ексцентричният треньор на "Дружина полска" Витал Хейнен продължи яростно да ръкомаха, заради което получи червен картон и 26:24 за Иран. Третият гейм бе значително по-спокоен, но също толкова равностоен. И все пак, Иран се поздрави с победата след 25:22 и 3:0.Най-полезни за Иран станаха Милад Ебадипур (3 блока, 2 аса и 50% ефективност в атака) и Али Шафией (2 аса и 69% ефективност в атака) с по 13 точки за победата. За "Дружина полска" Дамян Шулц (3 аса и 47% ефективност в атака) и Артур Шалпук (52% ефективност в атака) приключиха с 12 и 11 точки.Фабиан Джизга, Дамян Шулц 12, Артур Шалпук 11, Бартош Кволек 9, Якуб Кохановски 7, Матеуш Биениек 4 - Марек Журек-либеро (Бартош Курек 6, Гжегож Ломач 1, Мачией Музай)Мир Саейд Маруфлакрани 3, Поря Яли 11, Милад Ебадипур 13, Али Шафией 13, Мортеза Шарифи 10, Саман Фаези 6 - Махди Маранди-либеро (Фархад Гаеми 1, Алиашхар Моджарад, Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро)