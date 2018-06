Надал даде старта на "24-те часа на Льо Ман", катастрофа още в началото (видео)

Тенис звездата Рафаел Надал даде старта на тазгодишното издание на "24-те часа на Льо Ман". На стартовата решетка бяха наредени 60 автомобила в четири класа - LMP1, LMP2, GT и аматьорски GT. Тази година в състезанието ще вземат участие двама Ф1 шампиони - Фернандо Алонсо, който заемаше функцията на Надал преди четири години, и Дженсън Бътън.

Очаквано първият завой на "Льо Ман" и трафикът бяха препъникамък за някои. Бен Хенли от частния отбор DragonSpeed в най-високия клас се завъртя на старта и се удари в колата на Rebellion, пилотирана от Андре Лотерер. Именно вторият автомобил с номер 1 получи по-сериозни щети, като целият му нос отлетя извън трасето.

The moment we’ve been waiting has finally come, the 86th Edition @24hoursoflemans, the 2nd Round of #WEC Super Season is GOOOOO



24 hours on the clock! Fight hard, Fight fair and race safe!#LeMans24 pic.twitter.com/uVCub99h2z