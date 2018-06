Русия се справи с Аржентина (видео + снимки)

SUPER SPIKE! Russia's Dmitriy Muserskiy with the power hit no one is going to return! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/x60ytvTzRh — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 15, 2018

Flying in from the back with the incredible hang time...it's Russia's Egor Kliuka with the big smash right between two players! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/vsO5UkdvYB — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 15, 2018

The 2nd set to Russia! It's 25-20 & they now lead Argentina 2-0! A big 3rd set ahead!



Live stats: https://t.co/WWBsN3gs64 #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/6G9AnNaMtb — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 15, 2018

MEGA RALLY! Around the post...on the floor...off the face...this point was amazing! What a set point this was!! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/tuPgMfr7EN — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 15, 2018

Европейският шампион Русия записа 3-а поредна и общо 7-а победа във Волейболната лига на нациите. Волейболистите на "Сборная" се наложиха над Аржентина с 3:0 (25:20, 25:20, 26:24) в първия си мач от турнира в Група 14, игран късно снощи пред малко над 1000 зрители в зала "ЕмЕйчПи Арена" в германския град Лудвигсбург.По този начин момчетата на Сергей Шляпников са 5-и във временното общо класиране със 7 победи, 3 загуби и 22 точки, с което почти сигурно ще се класират за финалите на Лигата в Лил (Франция). Аржентина пък е на 14-о място с едва 2 победи, 8 загуби и 8 точки. Днес (16 юни) Русия ще играе срещу Япония, която снощи изненада домакините от Германия с 3:2 гейма, докато "гаучосите" ще излязат срещу Бундестима.След равностойното начало на първия гейм Русия поведе с 8:4 след силни изяви на Егор Клюка. Разликата се запази до 11:7 благодарение на звездата Дмитрий Мусерский. Аржентина се опита да се върне в гейма, но все пак "Сборная" го взе с 25:20 след нови добри прояви на Мусерский и разпределителя Игор Кобзар. Европейските шампиони дръпнаха и във втората част с 14:9 чрез Клюка и Дмитрий Волков. Руснаците продължиха да диктуват темпото на игра и в крайна сметка спечелиха гейма с 25:20 след нова атака на Клюка. Третата част стартира по-добре за "гаучосите", които след отлична игра на плеймейкъра Максимилиано Кавана успяха да поведат с 16:10. Аржентина дори стигна и до геймбол при 24:21, но "Сборная" показа страхотен характер и обърна до 25:24 благодарение на Мусерский. Нова успешна атака на Волков - 26:24 и 3:0 за Русия.Най-резултатни за "Сборная" бяха Иля Власов (2 блока и 100% ефективност в атака!) и Дмитрий Волков (1 блок и 57% ефективност в атака) с по 13 точки за победата.За аржентинците влезлият като резерва Мартин Рамос (2 аса и 71% ефективност в атака) и Кристиан Поглажен (1 блок и 52% ефективност в атака) завършиха с 14 и 13 точки.Игор Кобзар 1, Романас Шкулявичус 2, Дмитрий Волков 13, Егор Клюка 11, Дмитрий Мусерский 11, Иля Власов 13 - Алексей Кабешов-либеро (Игор Филипов, Дмитрий Ковальов, Антон Карпухов)Максимилиано Кавана, Бруно Лима 5, Кристиан Поглажен 13, Томас Лопес 3, Агустин Лосер 7, Себастиан Соле 7 - Сантиаго Данани-либеро (Мартин Рамос 14, Матиас Санчес, Лисандро Дзаноти 3, Франко Масимино-либеро)