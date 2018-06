Моторни спортове Ядосаха Лоренсо, но той победи Маркес и се завърна на полпозишън в MotoGP (видео) 16 юни 2018 | 16:08 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо, който миналата седмица обяви официално, че от сезон 2019 ще кара с Honda, спечели полпозишъна за Гран При на Каталуня в MotoGP - седми кръг от календара на сезон 2018. Испанецът стана шестият различен пилот, който стартира от първа позиция от началото на 2018-а в шампионата след Маркес (САЩ), Зарко (Катар и Франция), Кръчлоу (Испания), Роси (Италия) и Милър (Аржентина). He'll be happy again now! @lorenzo99 shoots back to the top! #CatalanGP pic.twitter.com/paGW1uRmID — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2018 Това е и първият полпозишън за Лоренсо от Валенсия 2016 година, както и първият за Ducati от началото на сезона. That's @lorenzo99's first pole position since Valencia 2016! #CatalanGP pic.twitter.com/TGgXTR5gxO — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2018 От втора позиция ще тръгне Маркес, който остана на само 0.066 секунди назад, а от трета - вторият пилот на Ducati Андреа Довициозо. Марк Маркес трябваше да премине през Q1 заради катастрофата си в третата тренировка, но очаквано не се затрудни особено с Q1 и записа най-добрата обиколка там. Компания в придвижването към Q2 му направи сателитният пилот на Honda и дебютант този сезон Такааки Накагами, което бе изненадата на сесията. За него това бе първа поява в Q2. Марк Маркес бе единственият пилот, който започна втората квалификацията с твърда предна гума. Хорхе Лоренсо с Ducati първи зае челната позиция, но скоро след това Маркес подобри времето му. Валентино Роси също направи това със своята Yamaha и зае втората позиция. Пилотите влязоха в боксовете да сменят моторите си по средата на сесията, но втората машина на Лоренсо все още не бе готова и той видимо не бе никак доволен. @lorenzo99 isn't happy!#CatalanGP pic.twitter.com/MkL7OF7Tto — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2018 След първата половина от квалификацията Кал Кръчлоу със сателитна Honda катастрофира на бърза обиколка. В самия край на сесията Маркес бе на много добра обиколка, с която можеше и да подобри времето на Лоренсо, но бе блокиран от Данило Петручи със сателитен Ducati. Зад Дови на третото място утре ще стартират Маверик Винялес с Yamaha, Андреа Яноне със Suzuki и Петручи. Валентино Роси, Зарко и Рабат ще се наредят на третата редица на пистата, а катастрофиралият Кръчлоу - на десето. Сателитният пилот на Ducati Джак Милър бе изпратен на 13-а позиция на стартовата решетка на "Каталуня" в неделя, а Алекс Ринс със Suzuki - на 15-ата. Here's the grid for tomorrow's #CatalanGP @lorenzo99 will start from pole, can he double up? pic.twitter.com/eY4mpuUeY4 — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2018 Състезанието за ГП на Каталуня стартира в 15:00 часа българско време в неделя.

