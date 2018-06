Италия едва не загуби от Република Корея (видео + снимки)

Националите на Италия по волейбол постигнаха драматичен успех в Лигата на нациите, след като надиграха трудно домакина Република Корея с 3:2 (25:23, 25:19, 22:25, 22:25, 15:12) в двубой от Група 13, изигран в Сеул.



Така "скуадра" заема шестата позиция в класирането с 21 точки (7 победи, 4 загуби). Азиатците остават последни без успех до момента и само 2 точки в актива си.



Най-резултатен бе Габриеле Маруоти с 15 точки (4 блокади), толкова реализира и Джулио Саби (2 блокади, 2 аса). С 13 завърши Симоне Анцани (6 блокади, 1 ас). За Корея Йонг-Бок На приключи с 16 точки (1 блокада, 3 аса).

Утре италианският тим излиза срещу Австралия, а домакините - срещу Китай.

