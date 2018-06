Левски Левски представи още един чужденец 16 юни 2018 | 15:15 - Обновена 0 0 0 0 2 Швейцарският халф Давиде Мариани е второто лятно попълнение на Левски. Полузащитникът уточни личните си условия по-рано днес, след което подписа договор за три години със "сините" и позира с фланелката тима редом до изпълнителния директор Красимир Иванов.



Мариани пристига на "Герена" като свободен агент, след като договорът му с Лугано изтече това лято. През миналия сезон офанзивният полузащитник записа 32 мача в швейцарския елит, в които реализира 5 гола. С представянето си Давиде помогна на тима да запази мястото си в Супер лигата. ANOTHER STRONG SEASON by our playmaker Davide Mariani #stats #season #goals #assists #davidemariani #fairplayagency pic.twitter.com/xC2Fug8Qxg — FPA Fairplay Agency (@FairplayAgency) May 24, 2018 Припомняме, че преди няколко дни стана ясно, че 26-кратният шампион на България е трябвало да се пребори с офанзивата на турския Коняспор, за да успее да договори Мариани. Според докладите на тима от южната ни съседка Давиде може да играе на всеки един пост в полузащитата, като е много силен в граденето на играта, като слабостите му са по-скоро в дефанзивен план.



Бившият футболист на Цюрих, Шафхаузен и Лугано е вторият играч, когото Левски представи днес. По-рано със синята фланелка позира и чешкият вратар Мартин Полачек. Контрактът на гиганта под рамката на вратата също е за срок от три години.

