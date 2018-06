Тенис Жребият събира Григор Димитров и Джокович в "Куинс" 16 юни 2018 | 14:34 - Обновена 0 0 0 0 4 Най-добрият български тенисист Григор Димитров вече научи всичките си съперници на тенис турнира от сериите АТР500 в “Куинс”, където той започва сезона си на тревни кортове. Противникът му в първи кръг ще бъде Дамир Джумхур, а след това може да се изправи срещу 12-кратния шампион от “Големия шлем” Новак Джокович, стига сърбинът да се справи с първото си препятствие - квалификант. The Queen's Club singles draw pic.twitter.com/Xo3H91A1ov — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 16, 2018

Григор Димитров е втори поставен в основната схема и съответно е водач на долната половина, а горната е оглавявана от номер 1 Марин Чилич, като Анди Мъри също е там и в първи кръг ще играе с Ник Кирьос. Шотландецът ще направи дългоочакваното си завръщане именно в “Куинс”, където е петкратен шампион. Doubles draw at Queen's Club incl. Djokovic/Wawrinka (!!!), Kyrgios/Hewitt, Dimitrov/Harrison and Berdych/Verdasco. pic.twitter.com/lbzAVZ6K2t — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 16, 2018

В турнира на двойки Димитров ще си партнира с Райън Харисън, както беше в Бризбън, като в първи кръг ще се изправят срещу Кайл Едмънд и Нийл Скупски. Хасковлията е спечелил предишните два мача с Джумхур - 4:6, 6:4, 6:4 в Делрей Бийч през 2016-а и с 6:1, 3:6, 6:3 в Пекин през 2017-а, като и двата са на открити твърди кортове. След това потенциално Григор може да се изправи срещу осмия поставен Томаш Бердих, Адриан Манарино или Даниел Еванс. На полуфиналите евентуално го очаква някого измежду Джак Сок, Даниил Медведев или Кевин Андерсън.

