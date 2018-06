Дови най-бърз преди квалификацията на MotoGP, скъпо падане за Маркес

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо оглави третата тренировка за ГП на Каталуня в MotoGP - седми кръг от календата на сезон 2018. В същото време лидерът в генералното класиране Марк Маркес катастрофира късно и не успя да запише добра обиколка, с която да си гарантира директно място в Q2. Така шампионът на Honda ще премине през първата квалификация в търсене на полпозишън, което не му се е случвало от състезанието на "Муджело" през 2015 година.

#MotoGP FP3



What another dramatic finale! @AndreaDovizioso tops the session but @marcmarquez93 misses out on the top 10 and will have to go through Q1! #CatalanGP pic.twitter.com/p2d6wmq6fL — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2018

Марк държеше първата позиция в началото на сесията, а сателитният пилот на Ducati Тито Рабат - второто място зад него. Състезателите с Yamaha Валентино Роси и Йоан Зарко подобриха още представянето си, а по-късно Кал Кръчлоу напомни за себе си с най-бърза обиколка. По-рано в сесията британецът катастрофира.

С последни усилия все пак Дови оглави сесията с време 1:38.923 минути и подобри постижението на съотборника си Хорхе Лоренсо от петък. На второ място остана Маверик Винялес с Yamaha пред Кръчлоу, Зарко, Роси и бъдещият заводски пилот на Ducati Данило Петручи.

Франко Морбидели със сателитна Honda, който бе откаран в болница след катастрофа в първата тренировка в Барселона в петък, остана на 17-а позиция. Италианецът падна още веднъж днес, което бе третият инцидент в сесията.

Квалификацията за ГП на Каталуня започва в 15:10 ч. българско време днес.