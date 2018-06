Густафсон покани Ромеро да се бие с него в лека-тежка категория

Двукратният претендент за световната титла в лека-тежка категория Александър Густафсон (Шв) покани кубинската ММА машина Йоел Ромеро да се качи в неговата теглова дивизия. Борецът имаше проблеми с килограмите за последните два мача. Той не успя да мине кантара и дори Дейна Уайт го посъветва, да приключи с боевете в средна категория.

Just because the ”BOSS” DC @dc_mma said so lets do it Yoel @YoelRomeroMMA Obviously both of you have difficulties making weight