Япония излъга Германия у дома (видео + снимки)

Here's some of today's best from Yuji Nishida & his magical left arm! The teen sensation had 24 in Japan's 3-2 win over Germany on Friday, and he was a big factor in it! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @JPN_Volleyball pic.twitter.com/jCNYQ2EQEv — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 15, 2018

MEGA RALLY!! Germany with the pressure, Japan with the great defense and Yuji Nishida flying in from the back for the big finish! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @JPN_Volleyball pic.twitter.com/Agy3bbHxIL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 15, 2018

Националният волейболен отбор на Япония поднесе още една изненада в Лигата на нациите, след като буквално излъга и се наложи над домакините от Германия с 3:2 (25:22, 21:25, 25:15, 20:25, 15:12) в първия си мач от турнира в Група 14, игран снощи пред малко над 1000 зрители в "ЕмЕйчПи Арена" в Лудвигсбург.Така "самураите" се намират на 9-о място във временното общо класиране с 5 победи, 5 загуби и 13 точки. Бундестима е 10-и с 4 победи, 6 загуби и 14 точки. И двата тима имат минимални шансове да се класират за финалите на Лигата. Днес (16 юни) Япония ще играе срещу европейския шампион Русия, който късно снощи се наложи над Аржентина с 3:0, докато Германия се изправя срещу "гаучосите".В първия гейм имаше много сериозна борба и бе равностоен почти до края. Германците показаха силата си на сервис, но Япония игра без много грешки и поведе след 25:22. Втората част бе равностойна до 11:11, след което благодарение на влезлият като резерва за Бундестима Симон Хирш домакините изравниха след 25:21. Японците играха много стабилно в посрещане и в защита в третия гейм, докато в състава на Германия видимо липсваше дисциплина. Това се оказа решаващо и азиатците дръпнаха след убедителото 25:15. Домакините показаха по-добра игра в атака и на блокада в четвъртата част и успяха да стигнат до тайбрек след 25:20. В него, обаче, Германия допусна много грешки и в крайна сметка Япония спечели с 15:12 и 3:2 след два аса на Масахиро Янагида.Най-полезен за японския тим бе Юджи Нишида с 24 точки (3 аса и 55% ефективност в атака) за победата. А Масахиро Янагида добави още 17 точки (4 аса и 57% ефективност в атака) за успеха. За Бундестима капитанът Кристиян Фром реализира 20 точки (1 блок и 53% ефективност в атака), а Тобиас Крик завърши с 14 точки (4 блока и 56% ефективност в атака), но и това не бе достатъчно за победа.Лукаш Кампа 3, Якоб Гюнтьор 4, Кристиян Фром 20, Мориц Райхерт 9, Тобиас Крик 14, Маркус Бьоме 9 - Юлиян Ценгер-либеро (Рубен Шот 1, Давид Зосенхаймер 11, Симон Хирш 8, Ян Цимерман)Масахиро Секита 1, Юджи Нишида 24, Масахиро Янагида 14, Тацуя Фукузава 9, Акихиро Ямаучи 10, Хаку Ри 9 - Тайчиро Кога-либеро (Исеи Отаке 1, Кентаро Такахаши, Наонобу Фуджии, Хироаки Асано)