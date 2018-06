Волейбол България спечели Златната европейска лига (видео) 15 юни 2018 | 22:25 - Обновена 0 0 0 0 14 3:0 (25:12, 27:25, 25:14) в големия финал от финалната четворка на турнира, игран тази вечер пред около 2000 зрители в зала "Пап Ласло Спортарена" в Будапеща.

Gold medal match: @BVF_Volleyball crown themselves as Golden #EuroLeagueW champions after seizing a straight 3-0 victory vs. the hosts from @Hunvolley



More on the match: https://t.co/W7rkghfMUi pic.twitter.com/K2K6876qv1 — CEVolleyball (@CEVolleyball) June 15, 2018

Така българските "лъвици" спечелиха титлата в Лигата за първи път в историята си, след като до сега имаха две сребра (2010 и 2012) и три бронза (2009, 2011 и 2013). Освен това, българките прибраха и 50 000 евро от наградния фонд.



От друга страна унгарките, които имат една титла в историята си (2015), останаха със сребърните медали.



По-важното е, че и двата тима се класират за междуконтиненталния "чалъндж" турнир за влизане в Лигата на нациите догодина, който ще се проведе следващата седмица в Перу.

Michaela Mlejnkova scoring one of her 25 points in the 'small final' ;) Enjoy! https://t.co/ZcivoNrec8 via @YouTube — CEVolleyball (@CEVolleyball) June 15, 2018

По-рано днес пък Чехия завоюва бронзовите отличия, след като надигра Финландия с 3:1 гейма.



Началото на първия гейм на срещата бе отлично за българските "лъвици", които поведоха с 3:0 след атака на Силвана Чаушева от втора линия и два блока на Нася Димитрова. Разликата нарасна до 7:2 след ас на разпределителката Лора Китипова и двойна блокада на Чаушева и капитанката Христина Русева. Въпреки тайм-аута за треньора на Унгария Ян Де Брандт, резултатът стана 9:2 след две атаки в аут на Грета Шакмари. Преднината на България стана 13:3 след нова грешка на унгарките и контра блок-аут на Гергана Димитрова. Българките задържаха предимството си до 17:7 след нова успешна атака на Гери Димитрова. Резултатът стана 22:8 след серия от сервиси на Гери Димитрова, включително и ас, след което България взе гейма с разгромното 25:12 след поредна атака на Чаушева.



Втората част стартира по-добре за унгарките, които дръпнаха с 2:0. Двата тима продължиха равностойно до 8:6, след което Унгария увеличи преднината си до 10:6 след атака на Бернадет Декани и контра на Грета Шакмари. България намали изоставането си до 11:10 след силни изяви на Силвана Чаушева и Гери Димитрова. Последва и равенство при 13:13 след аут на Шакмари. Грешка на Чаушева и ас на Шакмари и 15:13 за домакините. Резултата стана 18:15 след добра блокада на завърналата се в игра Река Шедмак, което накара Иван Петков да вземе прекъсване. Това даде ефект и България стигна до 18:18 след две страхотни блокади на Христина Русева и Нася Димитрова и аут на Декани от унгарките. Двата тима отново продължиха равностойно, като на няколко пъти си разменяха водачеството преди "лъвиците" да поведат с 23:21 след две атаки в аут на Шедмак и Шакмари. Атака на Шедмак и грешка на Нася Димитрова за 23:23. Борбата за всяка топка продължи до 25:25, след което България спечели с 27:25 след отлична блокада на Русева и задържана топка и грешка на Шакмари.



Българките започнаха много добре и в третия гейм, като бързо поведоха с 5:0. Волейболистките на Унгария продължиха с множеството си грешки, което позволи на "лъвиците" да увеличат преднината си до 12:3. Резултатът стана 16:6 след нова атака на Гери Димитрова, а след това и 20:8 след грешка в атака на влязлата като резерва Кинга Шуч. В крайна сметка България спокойно спечели гейма с 25:14 след блокада на влязлата като резерва Мира Тодорова, а с това финала с 3:0 и титлата за първи път в историята си.



Най-полезни за българския тим бяха Гергана Димитрова (3 аса, 32% ефективност в атака и 80% позитивно посрещане) и Мария Каракашева (2 блока, 32% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане) с 11 и 10 точки за победата. За унгарките Река Шедмак реализира 12 точки.



БЪЛГАРИЯ - УНГАРИЯ 3:0 (25:12, 27:25, 25:14)

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова 4, Силвана Чаушева 9, Гергана Димитрова 11, Мария Каракашева 10, Христина Русева 8, Нася Димитрова 7 - Жана Тодорова-либеро (Петя Баракова, Моника Кръстева, Мира Тодорова 3)

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ

УНГАРИЯ: Река Блайхер, Река Шедмак 12, Грета Шакмари 8, Рената Сандор 1, Естер Наги 1, Андреа Пинтер 3 - Рита Молчаний-либеро (Жужана Талаш, Бернадет Декани 3, Лила Вилам 6, Анет Немет 1, Естер Анна Пекарик, Кинга Шуч, Лила Леко-либеро)

Старши треньор: ЯН ДЕ БРАНДТ.

