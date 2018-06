Тенис Кирьос застава на пътя на Федерер за номер 1 в ранглистата 15 юни 2018 | 19:39 - Обновена 0 0 0 0 0 Австралиецът Ник Кирьос елиминира вицешампиона от миналия сезон Фелисиано Лопес (Испания) и ще играе срещу швейцареца Роджър Федерер на полуфиналите на турнира по тенис в германския град Щутгарт с награден фонд 656 хиляди евро.



Поставеният под номер 4 Кирьос пласира 20 аса при успеха над осмия в схемата Лопес с 6:4, 3:6, 6:3 за 82 минути. Австралиецът, който дебютира в надпреварата през този сезон, направи ранен пробив в решаващия трети сет, поведе с 3:0 и без проблеми запази аванса си до края.



Така Кирьос ще се изправи срещу Федерер, който ще се опита да стигне до първи финал в Щутгарт, с което и да се върне на първото място в световната ранглиста. Nick #Kyrgios sets a meeting with Roger Federer in Stuttgart semi-finals beating Feliciano Lopez 6-4 3-6 6-3 pic.twitter.com/hVLjYdvIvg — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 15, 2018

