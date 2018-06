Тенис Вече само победа дели Федерер от завръщане на първото място 15 юни 2018 | 17:54 - Обновена 0 0 0 0 0 Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер се класира за полуфиналите на турнира в германския град Щутгарт с награден фонд 656 хиляди евро. Поставеният под номер 1 швейцарец надделя над аржентинеца Гуидо Пея с 6:4, 6:4 за 65 минути. .@rogerfederer is on at the @MercedesCup. He drops just one point on serve to take the opening set 6-4 against Guido Pella. Will he win this quarter-final in straight sets?



Follow @Infosys #ATP Scores & Stats https://t.co/aY2buaYlCk pic.twitter.com/8JiqxOHMtl — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 15 юни 2018 г.

36-годишният Федерер, който през тази седмица се завърна на корта след почти 3-месечна пауза, реализира по един пробив в двата сета, за да триумфира. Той направи първи брейк в седмия гейм на мача, а след това отново спечели подаването на съперника си на старта на втория сет и това се оказа достатъчно.



Федерер се нуждае от още една победа в Щутгарт, за да се върне на първото място в световната ранглиста. На полуфиналите той очаква победителя от мача между Ник Кирьос (Австралия) и Фелисиано Лопес (Испания).



Der Publikumsliebling steht beim @MercedesCup in Stuttgart im Halbfinale... https://t.co/795TmO0vja — DeutscherTennisBund (@DTB_Tennis) 15 юни 2018 г. В същото време защитаващият титлата си и номер 2 в схемата Люка Пуй (Франция) наниза 20 аса при успеха с 6:4, 6:7 (5), 6:3 над узбека Денис Истомин след малко повече от два часа на корта. За място на финала Пуй ще се изправи срещу финалиста от "Уимбълдън" през 2016 година Милош Раонич (Канада), който пласира 24 аса при победата си над третия в схемата Томаш Бердих (Чехия) със 7:6 (2), 7:6 (1). Двубоят премина без пробиви, като и в двата тайбрека Раонич доминираше. Канадецът, който търси първа титла от януари 2016 година от турнира в Бризбън, все още не е допуснал пробив вече в 31 изиграни свои сервис-гейма в Щутгарт.

