Канада шокира олимпийския шампион Бразилия във Варна (видео + снимки)

По-късно днес от 18.30 часа е втората среща в групата между отборите на България и Франция.

КАНАДА: Тайлър Сандърс 1, Гавин Шмит 16, Николас Хоуг 15, Стивън Маар 9, Грейъм Виграс 8, Лукас Ван Беркел 3 - Блейър Бан-либеро (Джей Бланкеню, Джейсън Дероко 1, Брадли Гънтър 2, Артър Шварц 4)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИНГА

БРАЗИЛИЯ: Бруно Резенде 2, Уолъс Де Соуса 19, Маурисио Боржеш 10, Дъглас Соуса 4, Лукаш Сааткамп 12, Исак Сантош 9 - Талес Хос-либеро (Уилям Аржона, Алан Соуса, Отавио Пинто, Леонардо До Нашименто, Мурильо Ендрес-либеро)

Старши треньор: РЕНАН ДАЛ ЗОТО



Зала "Конгресна", Дворец на културата и спорта;

съдии - Даниеле Раписарда /Италия/ и Андрей Зенович /Русия/;

