Испания “Марка”: Неймар е бил предложен на Барселона 15 юни 2018 | 16:09 - Обновена 0 0 0 0 0



Според изданието от антуража на футболиста са го предложили на най-големите отбори в Европа, в случай, че има шанс той да напусне френската столица. Един от тях е именно Барселона, откъдето Неймар си тръгна със скандал през миналото лято за да се присъедини към Пари сен Жермен за рекордната сума от 222 млн. евро. A person close to Neymar knocked on the door of Barcelona to offer the Brazilian forward. [marca] pic.twitter.com/LlGagd1w4N — Barça Centre (@barcacentre) June 15, 2018

Целта на запитването е била да се провери дали Жосеп Мария Бартомеу е заинтересован да върне нападателя в отбора дори това да изглежда много малко вероятно. Оттогава обаче има промяна в един от факторите за подобна сделка - решението на



В обкръжението на Неймар са били наясно, че ако Гризман се беше присъединил към Барселона, шансът той да се завърне на “ Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018

В момента Неймар е на Световното първенство в Русия с националния отбор на Бразилия.



