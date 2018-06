КАС потвърди: Скендербеу аут за 10 години от европейските турнири

Арбитражният съд по спорта (КАС) в Лозана отхвърли жалбата на албанския клуб Скендербеу (Корча) да се спре изпълнението на решение на УЕФА или поне временно да бъде забавено за изхвърлянето на тима от клубните турнири. Жалбата на албанците е от 26.-и април тази година. На 29-и март 2018-а година Контролната, Етична и Дисциплинарна комиися на УЕФА намери КС Скендербеу за отговорен в някои действия за уреждане на мачове с цел печалба от залагания.

Matchfixing: Skenderbeu lose first round of CAS appeal to have European ban stayed | Inside World Football https://t.co/zKlUwm6EhQ