Валентино Роси най-бърз в първата MotoGP тренировка в Барселона

Маркес започна тренировката отлично и създаде сериозна преднина спрямо останалите мотоциклетисти на каталунската писта. Обиколката на испанеца от 1:39.882 минути бе най-доброто постижение минута преди финала на тренировката. Със свежи софт гуми Доктора изпревари Маркес, който не успя да подобри времето си. Той бе изпратен на четвъртата позиция с последните завъртания на дуото на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо, чиято разлика помежду им бе в размер на една хилядна. Woahhh there Johann @JohannZarco1 gets loose and runs on! Well held #CatalanGP pic.twitter.com/IspWdDRTrC — MotoGP™ (@MotoGP) June 15, 2018 Ветеранът в световния шампионат по мотоциклетизъм Валентино Роси оглави първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Каталуня – седми кръг от сезон 2018. Лидерът в генералното класиране Марк Маркес, който през по-голямата част от сесията заемаше челното място, остана четвърти.Маркес започна тренировката отлично и създаде сериозна преднина спрямо останалите мотоциклетисти на каталунската писта. Обиколката на испанеца от 1:39.882 минути бе най-доброто постижение минута преди финала на тренировката. Със свежи софт гуми Доктора изпревари Маркес, който не успя да подобри времето си. Той бе изпратен на четвъртата позиция с последните завъртания на дуото на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо, чиято разлика помежду им бе в размер на една хилядна. Сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко остана пети на десета зад Марк, следван от съотборника на Роси – Маверик Винялес. Кал Кръчлоу със сателитна Honda зае седмо място пред Тито Рабат и Андреа Яноне, чийто прогрес бе спрян от катастрофа на завой номер 10. Италианецът бе първият пилот с инцидент, но в края бе последван още от дебютанта този сезон Франко Морбидели и Карел Ейбрахам. Джак Милър също претърпя инцидент, опитвайки се да изпревари Брадли Смит.

