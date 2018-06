Тенис Федерер не счита Григор за фаворит на “Уимбълдън” 15 юни 2018 | 10:01 0 0 0 1 1 Roger Federer in Stuttgart: "As long as I don't have a new contract with a clothing sponsor, I continue wearing Nike, which has been a good partner for 20 years." @MercedesCup pic.twitter.com/eZUhsyj43p — Florian Heer (@Florian_Heer) June 13, 2018

“Сигурен съм, че Рафа Надал ще бъде в страхотна форма на “Уимбълдън”. Не виждам защо той да не е сред фаворитите, след като има две титли там и очевидно добрите му резултати не са случайност. Той не е просто Краля на клея, може да играе на по-бързите настилки, където е все по-агресивен. The Master his back! #Federer (Video @tennistv) pic.twitter.com/4Y3yZNI2C7 — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 13, 2018

Също така имате Марин Чилич и Хуан Мартин дел Потро, надявам се Новак Джокович да се завърне по-силен, като искам да видя отново в игра и Анди Мъри и Стан Вавринка", обобщи Федерер, който ще бъде първи поставен на "Уимбълдън" и ще се бори за девета титла в Шампионата. Носителят на 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер не причисли Григор Димитров към играчите, които имат шансове за титлата на "Уимбълдън". Швейцарският маестро говори за предстоящото събитие на пресконференция в Щутгарт, където се бори за завръщане на върха в световната ранглиста по тенис

