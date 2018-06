Моторни спортове Фернандо Алонсо ще стартира от полпозишън в "24-те часа на Льо Ман" 15 юни 2018 | 01:40 - Обновена 0 0 0 0 0 Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо ще стартира от полпозишън в "24-те часа на Льо Ман" тази събота, след като неговият съотборник в автомобила с номер 8 Казуки Накаджима записа най-бързата обиколка след трите квалификационни сесии - 3:15.377 минути. Бившият Ф1 пилот на Уилямс постигна най-добро време в последната трета сесия, което бе с две секунди по-добро от това на другия екип на Toyota с номер 7 (Майк Конуей, Камуй Кобаяши и Хосе Мария Лопес), които ще стартират втори. Pole position at Le Mans for the #8 #TS050 HYBRID!



A 3:15.377 by @kazuki_info earns #Toyota's fourth pole position & our second consecutive front row lock-out at #LeMans24.



But the most important statistic comes at 3pm on Sunday! #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/gBIEibzLRu — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) June 14, 2018 Японският конструктор е единственият заводски отбор в най-високия клас на пистата - LMP1 и двата автомобила са фаворит за така чаканата победа. Toyota не е ставала победител нито веднъж в състезанието, но може да се превърне във вторият японски победител след Honda. [BREAKING] #8 @Toyota_Hybrid clinched the pole position at the 86th Edition of the @24hoursoflemans with drivers @alo_oficial @Sebastien_buemi and @kazuki_info#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/vapw4TdzuE — WEC (@FIAWEC) June 14, 2018 За Алонсо пък успех в 24-часовото предизвикателство би означавало стъпка напред към желаната от него "triple crown", включваща победа в ГП на Монако, 24-те часа на Льо Ман и Инди 500. Единственият пилот, който е успял да направи това, е Греъм Хил. Въпреки високия залог за испанеца, от Toyota бяха категорични днес, че не фаворизират никой от пилотите си. От трета позиция в събота ще тръгне швейцарския частен отбор Rebellion с кола номер 1, следвани от руския тим SMP Racing с номер 17, за който най-много работа свърши Стефан Саразен, и втория екипаж на Rebellion с номер 3. Другият Ф1 шампион на стартовата решетка на "Льо Ман" тази година Дженсън Бътън ще стартира седми заедно със съотборниците си в SMP Racing Витали Петров и Михаил Алешин. Полпозишънът в клас LMP2 бе решен след наказание. От първа позиция ще тръгнат IDEC Sport, тъй като най-бързият тим TDS Racing бе санкциониран, защото не премина техническа проверка. Той остана на четвърто място. Миналогодишните медалисти от отбора на Джеки Чан засега се справят по-слабо и останаха около дъното на топ 10 в своята категория. При GT автомобилите Porsche изглеждат изключително силни. Те спечелиха полпозишън с времето си от първата квалификация в сряда на Джанмария Бруни, което до днес остана непокътнато. Второто Porsche с номер 91 остана на втора позиция, следвано от Ford. Congrats @GianmariaBruni @FredMako1 and @RichardLietz for the LMGTE Pro Pole Position !

Time : 3'47"504#LEMANS24 pic.twitter.com/L8c8J9L47V — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 14, 2018

