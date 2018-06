Испания Най-после! Гризман обяви окончателното си решение 14 юни 2018 | 22:50 - Обновена 0 0 0 1 30 Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 юни 2018 г. Веднага след излъчването на предаването, Гризман публикува в Twitter откъс от него с красноречиво съдържание: Aнтоан върви към "Wanda Metropolitano" и се усмихва, а текстът отдолу гласи: "Моите фенове, моят отбор, МОЯТ ДОМ".



Филмът проследи емоциите на Гризман в края на миналия сезон и колебанието му къде да продължи кариерата си. Беше показан разговор между него и сестра му относно условията, които му предлагат двата клуба, както и още дискусии с близките му по темата. Antoine Griezmann a déclaré qu'il restait à l'Atlético https://t.co/NUlRtgXHAf pic.twitter.com/bNPh7yWBja — Л'ЭКИП - L'ÉQUIPE (@lequipe) 14 юни 2018 г. Във видеото не беше пропуснат и моментът от последния шампионатен мач срещу Ейбар, в който малка група фенове на Атлетико освиркаха французина, мислейки, че той вече е казал "да" на Барса. Това се случи няколко дни след двата му гола във вратата на Олимпик Марсилия във финала на Лига Европа, спечелен с 3:0. Гризман призна, че се е почувствал много обиден и наранен, но след двубоя Диего Симеоне го е успокоил.



Разсъждавайки дали да приеме офертата на каталунците или да остане верен на Атлетико, Гризман призна, че голямата му цел е да спечели Шампионската лига. Това е и несбъднатата мечта на всички фенове на "дюшекчиите", а нападателят отчете, че клубът прави необходимото да подсили състава си, за да може да се бори с най-добрите в Европа. when LeBron heard that Antoine Griezmann was doing his own version of "The Decision" on TV pic.twitter.com/4eh06gN25t — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 14 юни 2018 г. "Реших да остана!", заяви в края нападателят, а мнозина видяха в документалното видео опит да бъде копиран ЛеБрон Джеймс, който през 2010 година по подобен начин извести, че ще премине от Кливланд Кавалиърс в Маями Хийт.



Гризман не скри, че от финансова гледна точка предложението на Атлетико е било по-изгодно, но за него най-важен е стремежът на клуба да се развива. Той е доволен от активността на "червено-белите" на трансферния пазар и, която до момента включва привличането на добрия му приятел Тома Лемар от Монако и испанския младежки национал Родри от Виляреал. Очакват се още няколко качествени попълнения, с които тимът на Диего Симеоне да продължи да се конкурира с Барселона и Реал Мадрид. Antoine Griezmann's goalscoring record for Atletico Madrid:



209 games

112 goals



Se queda. pic.twitter.com/nqs4BUp2ko — Squawka Football (@Squawka) 14 юни 2018 г. Следващата стъпка ще е удължаването на договора на Гризман. Той ще преподпише до 2023 година и ще получава рекордна в клубната история заплата. Говори се, че тя ще е около 23 млн. евро. Двете страни са се разбрали, но официалното съобщение предстои.



Макар и емоционален, филмът, посветен на избора на Антоан, предизвика основателни критики. Мнозина обвиняват французина, че през последните месеци съвсем съзнателно е фокусирал вниманието върху себе си и е държал опънати нервите на милиони фенове. В крайна сметка трансферната сага приключи и Гризман ще продължи да носи екипа на Атлетико. BREAKING: Antoine Griezmann confirms he is staying at Atletico Madrid pic.twitter.com/FIpaxOG0P0 — B/R Football (@brfootball) 14 юни 2018 г. "Рохибланкос" купиха нападателя с номер 7 за 30 млн. от Реал Сосиедад през 2014 година. През миналото лято той беше много близо до трансфер в Манчестър Юнайтед, но прояви лоялност към Атлетико заради наказанието клубът да не привлича играчи в рамките на календарната 2017 година. Този ход осигури нов солиден договор на звездата и го качи на пиедестал в очите на феновете.



През последната кампания Гризман вкара общо 29 гола в 49 мача във всички турнири. В актуалния му договор има откупна клауза на стойност 200 млн. евро, но от 1 юли тя става 100 млн. Предполагаше се, че той бави отговора на големия въпрос, изчаквайки тази дата, когато да обяви, че отива в Барселона. Otra manera de ver la vida del futbolista y sus dudas para tomar la decisión más importante de su carrera. Gracias al equipo de @Kosmos_Studios y en especial a @AntoGriezmann por estas últimas semanas. Decidiste quedarte en el @Atleti y espero que te vaya genial esta temporada! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 14 юни 2018 г. Гризман спази обещанието си да свали картите преди старта на участието на Франция на Мондиал 2018, както настояваше Дидие Дешан. Селекционерът на "петлите" бе един от хората, които го съветваха да остане в Атлетико. На същото мнение са били и най-близките му.



