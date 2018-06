Тенис Фели Лопес стигна 1/4-финалите в Щутгарт 14 юни 2018 | 17:41 0 0 0 0 0 The best point in #QueensTennis history?



Radek Stepanek. Feliciano Lopez. Take a bow. #ThrowbackThursday @BritishTennis pic.twitter.com/DJjeIc1ZDG — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 14, 2018

36-годишният испанец навакса ранен пасив от 1:3 гейма, а след това отрази и сетбол при 5:6 точки в тайбрека, който взе със серия от три поредни разигравания. Във втората част 33-ият в света Лопес реализира единствен брейк за 3:2 и запази аванса си до края.

На четвъртфиналите той ще срещне номер 4 Ник Кириос (Австралия), който наниза 20 аса и справи с представителя на домакините Максимилиан Мартерер с 6:4, 4:6, 6:3 за 87 минути. Nice one-two punch from @NickKyrgios today against Marterer in Stuttgart!



Kyrgios will play Feliciano López in the Quarter Finals #tennis #news #channel



( Angela Hampe ) pic.twitter.com/1TS4uhk0Cq — tennis news channel (@tennisnewschan1) June 14, 2018

Полуфиналистът от 2006 година и трети поставен Томаш Бердих (Чехия) също преодоля втория кръг след успех над французина Беноа Пер със 7:6(3), 6:4. 32-годишният Бердих взе оспорвания първи сет със тайбрек, а във втората част реализира единствения брейк в мача за 3:2 по пътя си към успеха. Финалистът от миналия сезон Фелисиано Лопес (Испания) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на трева в германския град Щутгарт с награден фонд 656 хиляди евро. Поставеният под номер 8 Лопес пласира 16 аса и елиминира във втория кръг французина Жил Симон със 7:6(6), 6:4 за 95 минути.36-годишният испанец навакса ранен пасив от 1:3 гейма, а след това отрази и сетбол при 5:6 точки в тайбрека, който взе със серия от три поредни разигравания. Във втората част 33-ият в света Лопес реализира единствен брейк за 3:2 и запази аванса си до края.На четвъртфиналите той ще срещне номер 4 Ник Кириос (Австралия), който наниза 20 аса и справи с представителя на домакините Максимилиан Мартерер с 6:4, 4:6, 6:3 за 87 минути.Полуфиналистът от 2006 година и трети поставен Томаш Бердих (Чехия) също преодоля втория кръг след успех над французина Беноа Пер със 7:6(3), 6:4. 32-годишният Бердих взе оспорвания първи сет със тайбрек, а във втората част реализира единствения брейк в мача за 3:2 по пътя си към успеха.

1